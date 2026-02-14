Wo bleibt Android 17? Verwirrungen um den Start der ersten Beta von Googles neuem Betriebssystem

Android 17 ist da! Das hatten in dieser Woche zumindest sehr viele Tech-Medien vermeldet und konnte bereits die ersten offiziellen Informationen zum neuen Betriebssystem verkünden – doch Google selbst hat nicht mitgespielt. Seit Mittwoch Abend fragen sich viele Nutzer, wann sie die erste Beta endlich auf ihrem Smartphone installieren können. Hinter den Google-Kulissen scheint Chaos zu herrschen.



Google ist in diesem Jahr spät dran, denn eigentlich sollte Mitte Februar längst die erste Beta von Android 17 veröffentlicht worden sein. Wir warten hier im Blog schon seit gut zwei Monaten auf das neue Betriebssystem, dessen erste Developer Preview für Dezember oder gar November erwartet worden wäre – auf Basis der Erfahrungen rund um die Android 16-Vorschau. Doch Google hat in diesem Jahr offenbar andere Pläne.

Mittwoch Vormittag hatte man offiziell verkündet, dass Android 17 sehr bald startet und die Pixel-Nutzer darauf hingewiesen, das Update NICHT zu installieren, wenn sie den Beta-Kanal verlassen möchten. Alle Infos dazu findet ihr im verlinkten Artikel. Wenige Stunden später gab es eine Vorwarnung an viele Tech-Medien, die über den Start der Android 17 Beta am heutigen Tag (Mittwoch) um 19:00 Uhr informierte – inklusive vieler Details zum neuen Betriebssystem. Klar, die Medien haben in die Tasten gehauen und ihre Beiträge allesamt um Punkt 19:00 Uhr veröffentlicht – darunter auch einige deutschsprachige Medien.

Doch Google hat Android 17 nicht veröffentlicht. Man hat keine Images zum Download freigegeben, kein OTA verteilt, keine Informationen auf der Android-Seite veröffentlicht und auch keinen Blogbeitrag freigeschaltet. Es blieb also völlig ruhig und schon wenige Minuten später vermeldeten erste Medien, dass sich Google erneut gemeldet hatte. Nach 19:00 Uhr informierte man, dass es am heutigen Tag kein Update geben wird.









Googles chaotische Kommunikation

Seit Mittwoch Abend ist nun alles in der Schwebe. So detailliert das vorherige Briefing gewesen sein muss, so knapp war die Absage. Es hieß nur, dass die Beta „bald“ startet, aber eben nicht mehr an jenem Tag. Google-intern muss man das wohl nur Stunden oder gar Minuten vor dem Start entschieden haben. Möglicherweise gab es schwerwiegende Probleme, die mit einer als mehr oder weniger stabil einzustufenden Beta nicht vereinbar sind. So knapp, dass man es nicht geschafft hat, die Medien vor 19:00 Uhr zu informieren, um all die Artikel zurückzuhalten.

Man muss sich wirklich fragen, was Google-intern schiefgelaufen ist. Es könnte auch gut sein, dass es eine interne Verwechslung gab und Android 17 nie für vergangenen Mittwoch geplant war. Denn nur wenige Stunden zuvor wurde die Android 16 QPR3 Beta 2.1 veröffentlicht. Zwei Beta-Releases an einem Tag wären ein Novum und eine Belastung für interessierte Nutzer.

Wann kommt Android 17?

Das ist die große Frage. Oftmals ist Mittwoch der Tag der Wahl. Doch ausgerechnet am Mittwoch (18. Februar) steht ein anderer Termin im Kalender – nämlich die Präsentation des Pixel 10a. Kaum vorstellbar, dass Google dem neuen Smartphone die Tech-Aufmerksamkeit durch einen Beta-Release stehlen würde. Dennoch scheinen die bisher bekannten Informationen darauf zu deuten, dass es nächste Woche so weit ist. Warten wir es mal ab…

