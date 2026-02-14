Android 17 ist da! Google veröffentlicht endlich die erste Beta für die Pixel-Smartphones – das ist jetzt neu

Android 17 ist da – jetzt aber wirklich! Nicht ganz unerwartet, aber dennoch völlig überraschend, hat Google in der Nacht die erste Beta des neuen Betriebssystems für die Pixel-Smartphones veröffentlicht. Interessierte Nutzer können die erste Beta jetzt tatsächlich über den Beta-Kanal herunterladen und die neuen Funktionen in Augenschein nehmen. Hier findet ihr alle Infos zur neuen Version.



Alle Infos in Kürze…

[Android Developers Blog]

Letzte Aktualisierung am 2026-02-12 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.