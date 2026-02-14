Pixel Feature Drop: Diese drei neuen Funktionen starten in Kürze – mit Release von Android 16 QPR3 (Galerie)

In etwas mehr als zwei Wochen wird Google das nächste Pixel Feature Drop veröffentlichen, das nach einer längeren Durststrecke endlich wieder neue Funktionen auf die Smartphones der Nutzer bringen soll. Dank der langen QPR-Beta wissen wir zu großen Teilen schon jetzt, was dieses Paket bestehend aus Android 16 QPR3 mitbringen wird. Hier findet ihr schon jetzt die wichtigsten kommenden Neuerungen.



Die letzten Monate waren aus Sicht der Pixel-Nutzer eher enttäuschend. Denn nicht nur im Dezember ist das erwartete Pixel Feature Drop ausgefallen, sondern auch im Januar und Februar gab es nichts Erwähnenswertes. Doch die Durststrecke endet, denn ab März wird Google wieder richtig Gas geben und neben der finalen Android 16 QPR3 auch das dazugehörige Pixel Feature Drop veröffentlichen. Die QPR3 Beta hat uns bereits die wichtigsten Neuerungen gezeigt, die wir euch an dieser Stelle noch einmal zusammenfassen wollen.

Hauptnavigation im Samsung-Stil

Viele Nutzer halten auch Jahre nach der Einführung der Gestensteuerung an den klassischen Touch-Buttons für die Hauptnavigation fest – sicherlich aus gutem Grund. Weil immer mehr Nutzer von Samsung-Smartphones zu Pixel wechseln, will Google diese schon bald mit einer angepassten Navigation begrüßen, die kein Umlernen erfordert. Denn tatsächlich sind die Buttons für ZURÜCK und RECENT bei Samsung und Pixel vertauscht. In den Optionen wird es in Kürze möglich sein, deren Position zu tauschen, sodass sie der Samsung-Umgebung entsprechen.









Flexible Taschenlampe

Auf den Pixel-Smartphones lässt sich die Taschenlampe bisher nur einschalten oder ausschalten, ohne dass die Nutzer etwas an der rückseitig verbauten LED hätten ändern können. Tatsächlich ist die Hardware aber schon seit Jahren dazu in der Lage, die Helligkeit anzupassen – nur wurde es unter Android und auf den Pixel-Smartphones nicht genutzt. Das ändert sich mit dem jüngsten Update, sodass die Nutzer die Intensität per Schieberegler einstellen können. Auf obigem Screenshot seht ihr die dafür verfügbare Oberfläche.

‚Auf einen Blick‘ vom Homescreen entfernen

Das Homescreen-Widget ‚auf einen Blick‘ ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Pixel-Smartphones, selbst es von den Nutzern bestenfalls defensiv verwendet und die meisten Zeit gar nicht beachtet wird. Das weiß man nun auch bei Google und gibt den Nutzern in Kürze die Möglichkeit, dieses Widget vollständig auszublenden.

[Android Authority]

