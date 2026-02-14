Pixel-Aktionen im Google Store: Hohe Rabatte auf Pixel 10, Pixel 9a zum Kampfpreis, Pixel Buds stark rabattiert

An diesem Wochenende gibt es wieder neue Pixel-Aktionen im Google Store, die ihr euch nicht entgehen lassen wollt und auch ein beliebtes Produkt wieder zurückbringen. Das seit einigen Wochen nicht verfügbare Pixel 10 Pro mit 23 Prozent Rabatt ist endlich wieder verfügbar und zieht auch die Preise der anderen Pixel 10-Geräte sowie der Pixel Buds mit in den Keller. Schaut mal herein!



Gute Nachrichten für alle Nutzer, die sich für ein Pixel 10-Smartphone interessieren und bisher nicht zugeschlagen haben, denn Google und Amazon haben die Preise auch an diesem Wochenende wieder gesenkt: Jetzt könnt ihr euch das Pixel 10 schon für 800 Euro sichern, das aktuell mit 20 Prozent Rabatt belegt ist. Eine noch höhere Ersparnis gibt es bei den 23 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro. Möchtet ihr zum Topmodell greifen, könnt ihr euch jetzt 27 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro XL sichern – ebenfalls mittlerweile im dreistelligen Preisbereich.

Interessant ist aber auch der Blick zum Budget-Smartphone: Jetzt könnt ihr euch das Pixel 9a für nur 359 Euro sichern – das sind 35 Prozent Rabatt. Google wird in wenigen Tagen den Nachfolger Pixel 10 vorstellen, der sich kaum vom Vorgänger abhebt. Der größte Vorteil sind tatsächlich die sieben Jahre Updates, während das Pixel 9a „nur“ noch sechs Jahre bekommt. Aber auch das ist ein Zeitraum, der deutlich über der Konkurrenz liegt. Mein Tipp: Greift zum Pixel 9a.

Und wer musikalische aufrüsten möchte, kann sich jetzt noch die Pixel Buds Pro 2 mit 16 Prozent Rabatt sichern oder die Pixel Buds 2a mit 14 Prozent Rabatt in den Warenkorb legen. Für beide Produkte, und auch für die Smartphones, gilt, dass ihr zusätzlich von Amazon 60 Tage Audible kostenlos dazu erhaltet. Das kann man natürlich gerne mitnehmen.

Schaut doch mal bei den Pixel-Aktionen im Google Store vorbei, die noch weitere Produkte und Varianten enthalten.

Letzte Aktualisierung am 2026-02-12 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.