Android 16: Google veröffentlicht neues Feature Drop-Update für Pixel-Smartphones – QPR3 Beta 2.1 ist da

Veröffentlicht am von Jens
android 

Kurz vor dem Ende des Beta-Programms legt Google noch einmal nach und hat vor wenigen Minuten die neue Android 16 QPR3 Beta 2.1 veröffentlicht. Diese dürfte einige wichtige Verbesserungen enthalten und ist gleich in zweifacher Hinsicht eine echte Überraschung. Der Rollout auf die Pixel-Smartphones sollte ab sofort für alle Nutzer beginnen, die noch in der Beta-Schiene sind.


android 16 logo

Google weiß rund um Android noch einmal zu überraschen, denn man hat vor wenigen Minuten die letzte Vorabversion des kommenden Feature Drop Release veröffentlicht. Diese nennt sich Android 16 QPR3 Beta 2.1 und ist somit ein Ableger der zweiten Beta aus dem Januar. Es handelt sich dennoch um einen Zwischen-Release, der laut Google in zwei unterschiedlichen Versionen auf die Smartphones gebracht wird.

Die Android 16 QPR3 Beta 2.1 trägt für die Pixel 6-Smartphones, die Pixel 7-Smartphones sowie das Pixel 6a die Buildnummer CP11.251209.009 und für alle anderen Pixel-Smartphones die Buildnummer CP11.251209.009.A1. Worin der Unterschied besteht, ist nicht bekannt. Es dürfte sich aber wohl um einen Fix handeln, der auf den Pixel 6- und Pixel 7-Smartphones anders zu behandeln ist als auf den folgenden Generationen. Leider lässt sich Google nicht in die Karten blicken und hat vollständig leere Release Notes veröffentlicht.

Es ist nicht bekannt, welchen Inhalt das etwa 100 Megabyte große Update hat. Was allerdings bekannt ist, ist, dass es sich hierbei um die letzte Vorabversion handeln soll, bevor wir Anfang März mit dem finalen Rollout auf die Pixel-Smartphones rechnen können. Das ist überraschend, denn eigentlich hätten wir noch eine Android 16 QRP3 Beta 3 erwartet, die es nun aber nicht mehr geben wird. Ob das von Beginn an so geplant gewesen ist, lässt sich nicht sagen.

Die letzte Beta wurde vor gut vier Wochen veröffentlicht und brachte eine Reihe von Neuerungen, über die wir in den folgenden beiden Artikeln berichtet haben. Mit welchen großen Neuerungen für den finalen Release Anfang März zu rechnen ist, haben wir euch in unserem Pixel Feature Drop-Artikel zusammengestellt.

» Android 16: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der ersten QPR3 Beta – Feature Drop-Release (Galerie)

» Android 16: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der zweite QPR3 Beta – Feature Drop-Release (Galerie)

Vorschau Produkt Preis
Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Actua-Display – Obsidian, 128GB Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera,... Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro – Entsperrtes Android-Smartphone mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem, 24+ Stunden Akku und 6,3-Zoll-Super-Actua-Display – Moonstone, 256 GB Google Pixel 10 Pro – Entsperrtes Android-Smartphone mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem, 24+... Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,8 Zoll großem Super Actua-Display – Moonstone, 256GB Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr... Bei Amazon kaufen
Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Android-Smartwatch mit gewölbtem Display und Fitness-Tracking und Unterstützung von Gemini – Aluminiumgehäuse in Polished Silver – Sportarmband in Porcelain – WLAN Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Android-Smartwatch mit gewölbtem Display und Fitness-Tracking und... Bei Amazon kaufen
Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und bequem – Wasserabweisend – Bluetooth-kompatibel – Hazel Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und... Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 2026-02-07 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.


Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket
label 
Artikel kann bezahlte Werbelinks und Anzeigen enthalten.