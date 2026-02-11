Android 16: Google veröffentlicht neues Feature Drop-Update für Pixel-Smartphones – QPR3 Beta 2.1 ist da

Kurz vor dem Ende des Beta-Programms legt Google noch einmal nach und hat vor wenigen Minuten die neue Android 16 QPR3 Beta 2.1 veröffentlicht. Diese dürfte einige wichtige Verbesserungen enthalten und ist gleich in zweifacher Hinsicht eine echte Überraschung. Der Rollout auf die Pixel-Smartphones sollte ab sofort für alle Nutzer beginnen, die noch in der Beta-Schiene sind.



Google weiß rund um Android noch einmal zu überraschen, denn man hat vor wenigen Minuten die letzte Vorabversion des kommenden Feature Drop Release veröffentlicht. Diese nennt sich Android 16 QPR3 Beta 2.1 und ist somit ein Ableger der zweiten Beta aus dem Januar. Es handelt sich dennoch um einen Zwischen-Release, der laut Google in zwei unterschiedlichen Versionen auf die Smartphones gebracht wird.

Die Android 16 QPR3 Beta 2.1 trägt für die Pixel 6-Smartphones, die Pixel 7-Smartphones sowie das Pixel 6a die Buildnummer CP11.251209.009 und für alle anderen Pixel-Smartphones die Buildnummer CP11.251209.009.A1. Worin der Unterschied besteht, ist nicht bekannt. Es dürfte sich aber wohl um einen Fix handeln, der auf den Pixel 6- und Pixel 7-Smartphones anders zu behandeln ist als auf den folgenden Generationen. Leider lässt sich Google nicht in die Karten blicken und hat vollständig leere Release Notes veröffentlicht.

Es ist nicht bekannt, welchen Inhalt das etwa 100 Megabyte große Update hat. Was allerdings bekannt ist, ist, dass es sich hierbei um die letzte Vorabversion handeln soll, bevor wir Anfang März mit dem finalen Rollout auf die Pixel-Smartphones rechnen können. Das ist überraschend, denn eigentlich hätten wir noch eine Android 16 QRP3 Beta 3 erwartet, die es nun aber nicht mehr geben wird. Ob das von Beginn an so geplant gewesen ist, lässt sich nicht sagen.

Die letzte Beta wurde vor gut vier Wochen veröffentlicht und brachte eine Reihe von Neuerungen, über die wir in den folgenden beiden Artikeln berichtet haben. Mit welchen großen Neuerungen für den finalen Release Anfang März zu rechnen ist, haben wir euch in unserem Pixel Feature Drop-Artikel zusammengestellt.

» Android 16: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der ersten QPR3 Beta – Feature Drop-Release (Galerie)

» Android 16: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der zweite QPR3 Beta – Feature Drop-Release (Galerie)

Letzte Aktualisierung am 2026-02-07 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.