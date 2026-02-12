Pixel-Smartphones: Google surft auf der Erfolgswelle – erstmals in globaler Topliste zu finden (Marktforscher)

Google schwimmt mit den Pixel-Smartphones schon seit längerer Zeit auf einer Erfolgswelle, die immer größere Ausmaße annimmt und dafür sorgt, dass die Marke deutlich mehr Sichtbarkeit bekommt. Jetzt zeigen neue Zahlen der Marktforscher, dass Pixel auch global die Wahrnehmungsgrenze überschritten hat, obwohl die Smartphones in vielen Ländern gar nicht verkauft werden.



Für viele Menschen sind die Pixel-Smartphones zu einer echten Alternative geworden, die man auch ganz ohne Google-Bonus in Betracht zieht – das gilt vor allem in den USA, in Europa sowie in Japan und einigen südamerikanischen Ländern. Je nach Region kommt Google auf Marktanteile, die am zweistelligen Bereich kratzen oder diesen gar schon überschritten haben. Global betrachtet sah es hingegen bisher eher nicht so gut aus.

Jetzt zeigen die Marktforscher von Counterpoint Research, dass die Pixel-Smartphones auch global die Wahrnehmungsgrenze überschritten haben und in den Toplisten geführt werden. Zwar noch am unteren Ende der Liste mit einem Anteil von unter 1 Prozent, aber das ist dennoch deutlich mehr, als es zunächst den Eindruck macht. Die Pixel-Smartphones liegen damit hinter realme, Motorola, Honor, Huawei, Transsion, Vivo, Oppo, Xiaomi, Samsung und natürlich Apple. Schaut man sich die obige Grafik an, dann sieht man, dass schon ab Honor mindestens 200 Millionen Geräte weltweit aktiv genutzt werden.

Um den Erfolg zu verstehen, muss man wissen, dass Google die Pixel-Smartphones nur in knapp 30 Ländern verkauft, während die allermeisten anderen Marken tatsächlich global in einer dreistelligen Anzahl von Ländern vertreten sind. Vor allem der gigantische chinesische Markt wird von Google derzeit noch gar nicht bearbeitet. Würde man nur die Länder betrachten, in denen alle Marken verfügbar sind, wäre Pixel deutlich weiter oben zu finden.

Dazu kommt, dass sich Google nach wie vor auf den Premium- und Mittelklassenbereich konzentriert, während die meisten anderen Marken auch den günstigen Massenmarkt bearbeiten – mit Ausnahme von Apple. In diesen wird Google wohl niemals einsteigen, doch ein Ausbau des Vertriebs in weitere Länder steht sicherlich auf dem Plan und könnte dabei helfen, auch global weiter aufzusteigen.

