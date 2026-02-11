Google Fotos & Gemini: Neuer Ask-Button wird für viele Nutzer ausgerollt – Bilder beschreiben und bearbeiten

Um noch mehr aus der Fotoplattform Google Fotos herauszuholen, ist im vergangenen Jahr die Ask-Funktion von Gemini eingezogen, mit der sich die klassische Suchfunktion weitgehend ersetzen lässt. Jetzt wird diese Integration für erste Nutzer um einen zusätzlichen Button erweitert, der sich unter jedem einzelnen Foto befindet. Dieser soll mehr aus jedem einzelnen Foto herausholen.



Mit Ask Google Fotos ist vor einigen Monaten eine ganz neue Suchfunktion innerhalb der Android-App gestartet, mit der sich die eigene Fotodatenbank völlig anders durchsuchen lässt. Statt nach Objekten oder Personen zu suchen, können die Nutzer gezielt nach Ereignissen suchen, nach dargestellten Szenen, Zusammenhänge herstellen oder auch Fotogeschichten zusammenstellen. Jetzt zieht diese KI auch an anderer Stelle in der App ein.

Ab sofort befindet sich bei allen US-Nutzern in der Smartphone-App von Google Fotos ein Ask-Button unter jedem Foto. Dabei handelt es sich praktisch um einen klassischen Gemini-Prompt, bei dem das jeweilige geöffnete Foto stets als Kontext mitgegeben wird. Im Prompt können jederzeit aus einer Reihe von Vorschlägen ausgewählt oder auch eigene Anfragen eingegeben werden, die innerhalb der App beantwortet werden.

Zu den Möglichkeiten gehört es dabei etwa, ein Foto beschreiben zu lassen oder auch nur bestimmte Details beschreiben zu lassen. Es lässt sich ein Dokument in Textform umwandeln, es lassen sich ähnliche Bilder suchen oder gar direkt aus dem Prompt heraus Bearbeitungen vornehmen. Also all das, was auch der Gemini-ChatBot nach dem Upload eines Fotos kann. Mit Google Fotos sitzt man dabei direkt an der Quelle.

Die neue Funktion wird ab sofort für alle US-Nutzer ausgerollt und dürfte hoffentlich schon bald weltweit verfügbar sein. Doch leider macht auch die Ask-Suchfunktion noch einen großen Bogen um alle europäischen Länder.

