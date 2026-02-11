Fitbit Health Coach: Neues Gemini-Tool für Fitness und Gesundheit startet jetzt in weiteren Ländern

Google hat vor wenigen Monaten den Fitbit Health Coach gestartet, der auf Basis von Gemini und den per Fitbit und anderen Quellen gesammelten Daten hilfreiche Einblicke und Tipps geben soll. Jetzt wird das nach wie vor in der Preview befindliche Produkt auf zusätzliche Regionen erweitert und könnte vielleicht schon bald hierzulande starten.



Die Gemini-KI ist in sehr vielen Bereichen aktiv und soll auch die Fitness nicht aussparen. Dafür hat man im vergangenen Jahr den Fitbit Health Coach angekündigt, der zunächst nur für eingeladene US-Nutzer zugänglich gewesen ist. Später hat man die Preview für alle interessierten Nutzer erweitert und jetzt öffnet man sich einer größeren Gruppe, die das neue Produkt testen kann.

Ab sofort und im Laufe der nächsten Wochen wird der persönliche Gesundheitscoach, wie man ihn mittlerweile auch in deutscher Sprache nennt, in englischer Sprache in weiteren Ländern verfügbar sein. Man startet in Großbritannien, in Kanada, Australien, in Neuseeland und sogar in Singapur die kombinierten Dienste von Fitbit und Gemini. Dabei handelt es sich nach wie vor um die Preview, die nur mit einem aktiven Fitbit Premium-Abo genutzt werden kann.

Der größere Testkreis zeigt, dass das Tool gut vorankommt und schon recht bald final für alle Nutzer oder zumindest alle Premium-Abonnenten geöffnet werden kann. Ich gehe davon aus, dass das Fitbit Premium-Abo nach dem breiten Start nicht mehr unbedingt notwendig sein wird, sondern lediglich für eine noch breitere Datenbasis sorgen wird. Auch ein bestehendes Gemini-Abo könnte als Ausgleich genutzt werden.

Mittelfristig wird Gemini diese Fitness- und Health-Informationen auch in der Personal Intelligence nutzen wollen, sodass das eher unpopuläre Fitbit Premium-Abo im Weg stehen würde.

