Pixel Launcher: Update auf dem Homescreen – Android 17 bringt neue Google-Suchleiste (Screenshots)

Die erste Android 17 Beta bringt eine ganze Reihe von Neuerungen auf die Pixel-Smartphones, wobei vieles noch nicht an der Oberfläche ersichtlich ist. Ganz im Gegenteil zur neu gestalteten Google-Suchleiste auf dem Homescreen, denn diese erhält erneut eine recht umfangreiche Anpassung. Die neue Suchleiste entfernt sowohl die Farben als die Icon-Trennung im Pixel Launcher.



Die Google-Suchleiste im Pixel Launcher ist ein fester Bestandteil des Homescreens und lässt sich weder verschieben noch ausblenden. Zuletzt gab es immer wieder Anpassungen der beiden Varianten, sowohl für die Leiste des Pixel Launchers als auch für die Widget-Leiste für alle anderen Smartphones. Mit der ersten Android 17 Beta gibt es erneut eine Adaptierung. Auf obigem Screenshot seht ihr links die alte und rechts die neue Variante.

Wie ihr sehen könnt, sind die Änderungen doch recht umfangreich: Die farbliche Umrandung ist verschwunden, die Aufteilung in Hintergrund und Vordergrund ebenfalls. Durch den Wegfall des Rahmens konnte das Google-Logo wachsen und gleichzeitig entfällt auch die Aufteilung zwischen den festen Buttons und dem vom Nutzer frei auswählbaren Zusatz-Icon. Statt wie bisher die Sprachsuche und Lens fest zu integrieren und die Zusatzfunktion zuletzt in die Leiste zu bringen, kehrt sich diese Reihenfolge nun um. Dass das Mikrofon in der Mitte positioniert ist, ist sicherlich unglücklich.

Die Einstellungen sind nicht mehr ganz so umfangreich wie zuvor und verlieren einige Anpassungsmöglichkeiten. Wie ihr auf obigem Screenshot sehen könnt, können die Nutzer in dieser Variante nur noch den Stil, die Transparenz sowie das Zusatz-Icon einstellen. Für den Stil steht der Standard, Hell, Dunkel sowie eine frei wählbare Akzentfarbe bereit. Transparenz erklärt sich von selbst und für das zusätzliche Icon stehen 12 Aktionen zur Auswahl.

Die neue Suchleiste ist ein Teil des Pixel Launcher in der Android 17 Beta 1. Es ist davon auszugehen, dass diese Änderungen beibehalten werden und sich ab Juni mit dem finalen Release auf allen Smartphones zeigen.

» Android 17: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der ersten Beta des neuen Betriebssystems (Galerie)

» Android 17: So geht es jetzt weiter – Google verkürzt den Zyklus, plant wohl vier Beta-Versionen (Infografik)

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2026-02-12 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.