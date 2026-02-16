Android 17: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der ersten Beta des neuen Betriebssystems (Galerie)

Google hat vor wenigen Tagen das neue Betriebssystem Android 17 als erste Beta veröffentlicht, die über das Wochenende auf vielen Pixel-Smartphones im Beta-Kanal angekommen sein dürfte. Die erste Ankündigung erhielt kaum relevante Neuerungen, doch tatsächlich gibt es unter der Haube natürlich wieder einiges zu entdecken. Wir zeigen euch die wichtigsten Neuerungen der ersten Beta.



Google ist in die nächste Android-Generation gestartet und beginnt dabei direkt mit der Beta. In den nächsten vier Monaten wird uns das Betriebssystem als Beta begleiten und sicherlich noch die eine oder andere Neuerung hervorbringen, die bei den offiziellen Beta-Ankündigungen meist unter den Tisch fällt. Die ganz großen Schritte sind zwar noch nicht zu sehen und oftmals auch erst rund um den finalen Release zu testen, doch es gibt einige interessante Entwicklungen.

Neues Google-Widget auf dem Homescreen

Das Google-Widget auf dem Homescreen hat sich in den letzten Releases immer wieder verändert, hat neue Anpassungsmöglichkeiten erhalten und auch einige davon verloren. Jetzt zeigt sich wieder eine neue Variante, die die Icons umbaut, eine neue Form der Transparenz und auch die Einfärbung ermöglicht. Einiges davon wurde schon länger getestet und scheint jetzt praktisch final zu sein. Die Standardleiste entspricht jetzt eher der anpassbaren Version aus Android 15.

Neben dem Icon für die Sprachsuche und Lens lässt sich ein weiteres hinzufügen und von den Nutzern anpassen. Standardmäßig kommt dafür das Icon für den KI-Modus zum Einsatz.









Neue Gemini-Animation

Die displayfüllende Animation zum Start von Gemini kommt nicht mehr nur beim Aufruf des KI-ChatBot über den Power-Button zum Einsatz, sondern auch beim Start per Swipe aus der Ecke. Das gilt sowohl für das bunt umrandete Eingabefeld am unteren Rand als auch die Umrandung des Displays. Dies soll signalisieren, dass Gemini auch auf den Displayinhalt zugreifen kann.

Übersichtlichere Einstellungen

Die Auflistung der Einstellungen wurde gerade erst mit Android 16 überarbeitet und mit Android 17 steht erneut der Umbau an: Jetzt ändert sich nichts an der Struktur, sondern man nimmt etwas Whitespace heraus. Wie ihr auf den vergleichenden Screenshots sehen könnt, wirkt es genauso übersichtlich, aber es passen mehr Einträge auf eine Seite. Der rechte Screenshot zeigt die neue Variante.

Größeres Icon für die Helligkeit

Das Icon im Helligkeitsregler ist jetzt größer und zeigt sich spiegelverkehrt.









Dunkleres Icon für den Standortzugriff

Das Icon bzw. der Indikator für den Standardzugriff ist dunkler gestaltet. Das ist nur ein Detail, dürfte aber dafür sorgen, dass dieses etwas besser als bisher ins Auge springt und den Nutzer entsprechend hinweisen kann.

Neues Icon in der Lautstärkeregelung

Zu guter Letzt gibt es auch in der Lautstärkeregelung ein neues Icon. Statt auf die drei Punkte zu setzen, bei denen die Nutzer wohl eher ein Menü erwarten würden, gibt es jetzt das bekannte Anpassen-Icon. Dieses führt wie gewohnt zum selben Ziel der Anpassungsmöglichkeiten rund um die Lautstärke. Das Icon entspricht nun mehr dem, was den Nutzer nach dem Tap erwartet.

» Android 17: So könnt ihr die erste Beta auf eurem Pixel-Smartphone installieren + kurze FAQ zur neuen Version

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2026-02-12 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.