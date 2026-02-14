Android 17: So könnt ihr die erste Beta auf eurem Pixel-Smartphone installieren + kurze FAQ zur neuen Version

Nicht ganz unerwartet, aber dennoch überraschend, hat Google heute Nacht die erste Android 17 Beta veröffentlicht, die von vielen interessierten Pixel-Nutzern ausprobiert werden kann. Wer sich direkt über das Wochenende auf die erste Beta stürzen und alle Neuerungen entdecken möchte, kann das ohne großes Herumbasteln tun. Wir zeigen euch, wie ihr in den Beta-Kanal wechselt und was ihr dabei unbedingt beachten solltet.



Nach einigen Stolpersteinen und gleichzeitig später als auch früher als erwartet hat Google die erste Android 17 Beta veröffentlicht. Nur Stunden zuvor hatten wir über die Probleme rund um Android 17 berichtet, doch diese hat Google nun aus der Welt geräumt und startet in die nächste Generation des Betriebssystems. Weil man diesmal direkt mit der Beta beginnt und das Konzept der Developer Previews hinter sich gelassen hat, können alle mutigen Nutzer direkt zugreifen.

Auf welchen Smartphones ist die Android 17 Beta nutzbar?

Ihr könnt die Android 17 Beta auf allen Pixel-Smartphones installieren, die mit einem Tensor-SoC angetrieben sind – diese Regel gilt in diesem Jahr zum letzten Mal. Das bedeutet, dass die Beta auf allen Smartphones ab der sechsten Generation installiert werden kann. Das gilt für die folgende Auflistung von Smartphones: Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel Fold, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold sowie auch auf das Pixel Tablet und in Kürze auf das Pixel 10a.

Lässt sich das Beta-Update rückgängig machen?

Solltet ihr zum ersten Mal überhaupt eine Android-Beta ausprobieren wollen, dann lasst euch gesagt sein, dass sich dieser Wechsel nicht jederzeit ohne Datenverlust rückgängig machen lässt. Google bietet nur etwa alle drei Monate einen Notausgang auf die jeweils stabile Version. Solltet ihr mitten während der Beta zurückwechseln wollen, ist das nur mit durch ein Factory Reset inklusive Datenverlust möglich. Wer bereits in der Beta ist und jetzt aussteigen möchte, sollte die Android 17 Beta NICHT installieren, sondern auf das stabile Android 16 QPR3 Anfang März warten. Alle Infos dazu findet ihr im folgenden Artikel:

» Wichtige Informationen für Pixel-Nutzer zu Android 16 und Android 17









So könnt ihr an der Beta teilnehmen

Die Teilnahme an der Android-Beta ist mittlerweile sehr einfach und ganz ohne tiefere Eingriffe möglich – ihr müsst zunächst nicht einmal euer Smartphone in die Hand nehmen. Öffnet diese Android Update-Seite, meldet euch mit eurem Google-Konto an und wählt das gewünschte Gerät aus. Es sind alle eure registrierten Pixel-Smartphones aufgelistet, die ihr mit wenigen Klicks auf einen anderen Android-Kanal bringen könnt. Klickt auf Opt-in und innerhalb von 24 Stunden sollte euch das Update per OTA auf eurem Pixel-Smartphone angeboten werden. Dieses wird so wie jedes andere Update installiert und bringt euch auf die Android 17 Beta.

Was passiert mit Android 16 QPR3-Nutzern?

Google schreibt dazu: „Wenn Sie sich in der Android 16 QPR3 Beta befinden und die endgültige stabile Version von QPR3 erhalten und das Betaprogramm beenden möchten, müssen Sie das Over-the-Air-Update auf Android 17 Beta 1 ignorieren und auf die Veröffentlichung von QPR3 warten.“ Damit ist eigentlich schon alles gesagt, das ihr unbedingt beachten solltet. Wer jetzt nur schnell in die 17er Beta hereinschnuppern möchte und auf das 16 QPR3-Update zwei Wochen später hofft, der muss diese Pläne begraben – das ist ohne Datenverlust nicht möglich.

» Alle wichtigen Neuerungen in Android 17 Beta 1

Letzte Aktualisierung am 2026-02-12 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.