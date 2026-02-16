Neue Pixel-Produkte kommen: Google präsentiert in dieser Woche das Pixel 10a und neue Pixel Buds 2a

Am Mittwoch lädt Google wieder zu einer Produktvorstellung, die zwar nicht ganz so umfangreich wie die größeren Events ausfallen wird, aber dennoch mindestens zwei interessante neue Geräte und sicherlich einige parallele Ankündigungen hervorbringen wird. Die beiden neuen Pixel-Produkte sind im Budget-Bereich unterwegs und können sich daher perfekt miteinander ergänzen – vielleicht auch als Aktion?



Google hat für den 18. Februar zur Pixel-Vorstellung gerufen, wobei allerdings weder ein Event noch ein Livestream bekannt wären – was bei der Budget-Serie auch nicht ganz verwunderlich ist. Vermutlich wird es eher auf eine Reihe von Blogsposts zum Pixel 10a sowie den neuen Farben der Pixel Buds 2a hinauslaufen. Viel wichtiger – für interessierte Nutzer – ist es aber, dass beide ab diesem Tag in die Vorbestellung gehen.

Wir haben euch in den verlinkten Artikeln erst am Wochenende alle wichtigen Informationen zusammengefasst, die für beide Produkte wohlbekannt sind. Das Pixel 10a sorgt mit seiner frappierenden Ähnlichkeit zum Pixel 9a, die auch für die technische Ausstattung gilt, noch für etwas Kopfschmerzen, aber wir dürfen gespannt sein, wie Googles Marketing die Nutzer zum Kauf animieren will. Zu sehr animieren darf man natürlich auch nicht, denn das Pixel 10a sollte schlussendlich funktionell betrachtet nicht besser sein als das Pixel 10.

Interessant wird es auch sein, ob Google eine echte Vorbesteller-Aktion startet. In den letzten Jahren gab es stets Gratis-Produkte, wobei es im vergangenen Jahr die Pixel Buds A gratis zum Pixel 9a gegeben hat – allerdings gab es keine solche Aktion bei den Pixel 10-Smartphones. Zu große Hoffnung sollte man sich also nicht darauf machen, dass es die Kopfhörer möglicherweise kurzfristig kostenlos gibt. Andere Händler planen ein Speicher-Upgrade, bisher war von Google allerdings noch nichts zu hören.

Wir werden euch hier im Blog wie gewohnt auf dem Laufenden halten und am Mittwoch zeitnah über die neuen Produkte berichten, über deren Stärken und auch mögliche Vorbesteller-Aktionen. Wer weiß, vielleicht zaubert man auch noch ein one more thing in Form von Teasern oder Andeutungen für zukünftige Produkte hervor. Potenzial ist in diesem Jahr jedenfalls genügend vorhanden.

