Chrome Finds: Neue Gemini-Funktion soll interessante Inhalte zum Browserverlauf vorschlagen (Video)

Erst vor wenigen Tagen wurde Gemini in Google Chrome noch einmal deutlich ausgebaut, das den Nutzern den Browser-Alltag mit vielen neuen Funktionen erleichtern soll. Jetzt wurde eine völlig neue Funktion entdeckt, die nicht nur das Browsen unterstützen, sondern auch interessante und relevante Inhalte KI-basiert vorschlagen soll. Das kommende Chrome Finds stützt sich dabei auf den Browserverlauf des Nutzers.



Wir haben euch erst vor wenigen Tagen die neuen Gemini-Funktionen in Google Chrome vorgestellt sowie die Unterschiede zwischen Google Chrome und Google Disco hervorgehoben, die beide im Bereich der KI-Browser unterwegs sind. Jetzt wurde beim Durchforsten aktueller Chromium-Commits eine ganz neue Funktion entdeckt, die sich derzeit noch in Entwicklung befindet und auch noch nicht ausprobiert werden kann. Doch die Details sind schon bekannt.

Mit Chrome Finds soll ein Gemini-basierter KI-Agent in den Browser einziehen, der den Nutzern interessante Inhalte vorschlagen sowie relevante Informationen liefern soll. Dazu durchforstet die KI den Browserverlauf nach den aktuellen Interessen des Nutzers und soll diese Themen automatisiert überwachen. Als Beispiel wird angegeben, dass bei erkanntem Interesse an einer Band immer wieder Vorschläge zu anstehenden Konzerten auftauchen könnten.

Die Suche nach Rezepten und Restaurants kann entsprechende Empfehlungen hervorbringen, ebenso in den Bereichen Entertainment, Shopping und Produktsuche sowie Reisen. Der Nutzer muss praktisch nichts dafür tun, denn die KI wertet die besuchten Webseiten automatisiert aus und erstellt das entsprechende Interessenprofil. Unklar ist allerdings noch, wie und wo diese Vorschläge erfolgen. Ein Kandidat wäre sicherlich die Neuer Tab-Seite mit einer Discover-ähnlichen Darstellung.

Aktuell ist das Feature noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase und lässt sich auch per Flag noch nicht aktivieren. Doch das sollte wohl nicht mehr zu lange auf sich warten lassen.

