Google Play Store Aktion: Diese 63 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Zum Start in die Aktionenwoche gibt es im Google Play Store heute viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über das Videostreaming in Android Auto, das Update für den Pixel Launcher und zeigen euch die wichtigsten Neuerungen in Android 17. Informiert euch doch auch über den Android 17 Zeitplan.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

Apps
Simple App Locker
Simple App Locker
Simple App Locker
Simple App Locker
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Schallmesser - Dezibelmesser
Schallmesser - Dezibelmesser
Download QR-Code
Schallmesser - Dezibelmesser
Entwickler: Tools Dev
Preis: Kostenlos
Dark screen filter
Dark screen filter
Dark screen filter
Dark screen filter
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
DogTok - Dog Translator Pro
DogTok - Dog Translator Pro
Download QR-Code
DogTok - Dog Translator Pro
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
Touch Lock : Lock touch screen
Touch Lock : Lock touch screen
Download QR-Code
Touch Lock : Lock touch screen
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
VPN Pro - Secure VPN Premium
VPN Pro - Secure VPN Premium
Download QR-Code
VPN Pro - Secure VPN Premium
Entwickler: AZTTY LLC
Preis: Kostenlos
Image Resizer
Image Resizer
Image Resizer
Image Resizer
Entwickler: SwiperyLab
Preis: Kostenlos
80er Jahre Musik Radio Pro
80er Jahre Musik Radio Pro
Download QR-Code
80er Jahre Musik Radio Pro
Entwickler: GK Apps
Preis: Kostenlos
90er Musik Radio Pro
90er Musik Radio Pro
90er Musik Radio Pro
90er Musik Radio Pro
Entwickler: GK Apps
Preis: Kostenlos
Matrix Determinante Pro
Matrix Determinante Pro
Matrix Determinante Pro
Matrix Determinante Pro
Entwickler: GK Apps
Preis: Kostenlos
Watch Faces
Athlete 2: Watch face
Athlete 2: Watch face
Athlete 2: Watch face
Athlete 2: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
PRADO X142 Digital WatchFace
PRADO X142 Digital WatchFace
Download QR-Code
PRADO X142 Digital WatchFace
Entwickler: PRADO DESIGN ® Watch Faces
Preis: Kostenlos
PRADO X75 Digital Watch Face
PRADO X75 Digital Watch Face
Download QR-Code
PRADO X75 Digital Watch Face
Entwickler: PRADO DESIGN ® Watch Faces
Preis: Kostenlos
HMKWatch Digital 042
HMKWatch Digital 042
HMKWatch Digital 042
HMKWatch Digital 042
Entwickler: HMKWatch
Preis: Kostenlos
SamWatch Scenery 2025 ROKorea
SamWatch Scenery 2025 ROKorea
Download QR-Code
SamWatch Scenery 2025 ROKorea
Entwickler: Samtree
Preis: Kostenlos
HMKWatch Funny01
HMKWatch Funny01
HMKWatch Funny01
HMKWatch Funny01
Entwickler: HMKWatch
Preis: Kostenlos
Firefighter
Firefighter
Firefighter
Firefighter
Entwickler: Rayan's
Preis: Kostenlos
HMKWatch Digital 074 K
HMKWatch Digital 074 K
HMKWatch Digital 074 K
HMKWatch Digital 074 K
Entwickler: HMKWatch
Preis: Kostenlos
SamWatch Korea Taegeukgi
SamWatch Korea Taegeukgi
SamWatch Korea Taegeukgi
SamWatch Korea Taegeukgi
Entwickler: Samtree
Preis: Kostenlos
Polar Watch Face
Polar Watch Face
Polar Watch Face
Polar Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Health Dx: Watch face
Health Dx: Watch face
Health Dx: Watch face
Health Dx: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Digital 14
Digital 14
Digital 14
Digital 14
Entwickler: GW Watchfaces
Preis: Kostenlos

Spiele
Ludo 3D - Aeroplane Chess
Ludo 3D - Aeroplane Chess
Download QR-Code
Ludo 3D - Aeroplane Chess
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Shadow Hunter: Offline Premium
Shadow Hunter: Offline Premium
Download QR-Code
Shadow Hunter: Offline Premium
Entwickler: EA Publishing
Preis: Kostenlos
Undead Slayer: Offline Premium
Undead Slayer: Offline Premium
Download QR-Code
Undead Slayer: Offline Premium
Entwickler: Enigma Publishing Limited
Preis: Kostenlos
Crazy Running Bird
Crazy Running Bird
Crazy Running Bird
Crazy Running Bird
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
ECO Inc. Grünes Welt-Sandbox!
ECO Inc. Grünes Welt-Sandbox!
Download QR-Code
ECO Inc. Grünes Welt-Sandbox!
Entwickler: GameFirst
Preis: Kostenlos
Zombie Age 2 Premium: Shooter
Zombie Age 2 Premium: Shooter
Download QR-Code
Zombie Age 2 Premium: Shooter
Entwickler: DIVMOB
Preis: Kostenlos
Grow Dungeon Hero VIP
Grow Dungeon Hero VIP
Grow Dungeon Hero VIP
Grow Dungeon Hero VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
Tech Quiz Master - Quiz Games
Tech Quiz Master - Quiz Games
Download QR-Code
Tech Quiz Master - Quiz Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Avalar: Raid of Shadow Premium
Avalar: Raid of Shadow Premium
Download QR-Code
Avalar: Raid of Shadow Premium
Entwickler: Enigma Publishing Limited
Preis: Kostenlos
Crossword Quest Premium
Crossword Quest Premium
Crossword Quest Premium
Crossword Quest Premium
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: 3,29 €
Warriors' Market Mayhem VIP :
Warriors' Market Mayhem VIP :
Download QR-Code
Warriors' Market Mayhem VIP :
Entwickler: Cat Lab
Preis: Kostenlos
Cooking Quest: Essenswagen-Abe
Cooking Quest: Essenswagen-Abe
Download QR-Code
Cooking Quest: Essenswagen-Abe
Entwickler: Cat Lab
Preis: 1,09 €
Word Game Wonders: Crossword
Word Game Wonders: Crossword
Download QR-Code
Word Game Wonders: Crossword
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
Jewels Planet - Match 3 Jewels
Jewels Planet - Match 3 Jewels
Download QR-Code
Jewels Planet - Match 3 Jewels
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
[VIP]UFO Dude RPG
[VIP]UFO Dude RPG
[VIP]UFO Dude RPG
[VIP]UFO Dude RPG
Entwickler: Artifact Games
Preis: Kostenlos
[VIP] Missile Dude RPG : idle
[VIP] Missile Dude RPG : idle
Download QR-Code
[VIP] Missile Dude RPG : idle
Entwickler: Artifact Games
Preis: Kostenlos
Spelling Games PRO 8-in-1
Spelling Games PRO 8-in-1
Download QR-Code
Spelling Games PRO 8-in-1
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Rectangles PRO
Rectangles PRO
Rectangles PRO
Rectangles PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Crosswords Word Fill PRO
Crosswords Word Fill PRO
Crosswords Word Fill PRO
Crosswords Word Fill PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
TripleFantasy Premium
TripleFantasy Premium
TripleFantasy Premium
TripleFantasy Premium
Entwickler: Gameplete
Preis: Kostenlos
[365fun] Find the Differences2
[365fun] Find the Differences2
Download QR-Code
[365fun] Find the Differences2
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Word Mania - Brainy Word Games
Word Mania - Brainy Word Games
Download QR-Code
Word Mania - Brainy Word Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Evertale
Evertale
Evertale
Evertale
Entwickler: ZigZaGame Inc.
Preis: Kostenlos
Space Shooter: Galaxy Attack
Space Shooter: Galaxy Attack
Download QR-Code
Space Shooter: Galaxy Attack
Entwickler: 1SOFT
Preis: Kostenlos
Tokyo Debunker
Tokyo Debunker
Tokyo Debunker
Tokyo Debunker
Entwickler: ZigZaGame Inc.
Preis: Kostenlos
Braincup
Braincup
Braincup
Braincup
Entwickler: Simon Schubert
Preis: Kostenlos




Icon Packs
Circle Clear Icon Pack
Circle Clear Icon Pack
Circle Clear Icon Pack
Circle Clear Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
CherryLine - Red Icon Pack
CherryLine - Red Icon Pack
Download QR-Code
CherryLine - Red Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
CircleDient Icon Pack Gradient
CircleDient Icon Pack Gradient
Download QR-Code
CircleDient Icon Pack Gradient
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Takoizu Cyan - Icon Pack
Takoizu Cyan - Icon Pack
Takoizu Cyan - Icon Pack
Takoizu Cyan - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Pixel Net - Neon Icon Pack
Pixel Net - Neon Icon Pack
Download QR-Code
Pixel Net - Neon Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Square 3D - Icon Pack
Square 3D - Icon Pack
Square 3D - Icon Pack
Square 3D - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Download QR-Code
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Download QR-Code
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Download QR-Code
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Download QR-Code
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Download QR-Code
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Download QR-Code
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

Wenn du keine Play Store-Aktionen im GWB-Stream sehen möchtest, kannst du sie jetzt einfach dauerhaft ausblenden
Ich möchte keine Play Store Aktion-Artikel mehr sehen | Play Store Aktion-Artikel wieder anzeigen

