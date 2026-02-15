Google One & YouTube Premium: Abo-Plattformen sind enorm erfolgreich – haben 325 Millionen Abonnenten

Google betreibt eine Reihe von Abo-Angeboten, die von den Nutzern immer besser angenommen werden – das gilt allen voran für die Plattformen Google One und YouTube Premium. Vor wenigen Tagen konnte man einen weiteren Meilenstein verkünden, der sicherlich nicht der Letzte gewesen ist: Gemeinsam haben die beiden Dienste 325 Millionen Abonnenten.



Die Abo-Plattformen Google One und YouTube Premium sind schon seit längerer Zeit in der Erfolgsspur und konnten auch in den letzten Monaten wieder stark zulegen. Mittlerweile sind die Abo-Dienste für Google kein nettes Zubrot mehr, sondern ein relevanter Umsatzfaktor, den man immer weiter vorantreibt. Und das mit großem Erfolg, denn vor wenigen Tagen hat man im Zuge der Verkündung der Quartalszahlen 4/2025 den nächsten Meilenstein nennen können.

Beide Dienste haben gemeinsam 325 Millionen Abonnenten. Leider hat sich Google nicht in die Karten blicken lassen, wie sich das zwischen den beiden Diensten aufteilt bzw. ob Abonnenten von beiden Diensten (so wie ich) doppelt gezählt werden. Aber selbst wenn, sind das immer noch beeindruckende Zahlen: Noch vor weniger als einem Jahr waren es nur 270 Millionen Abonnenten, im Herbst letzten Jahres waren es 300 Millionen Abonnenten. Die Wachstumskurve zeigt nach oben.

Zwar hat Google keine konkrete Aufteilung mitgeteilt, das wird man vielleicht beim Erreichen des nächsten Meilensteins von 350 Millionen tun, aber wir haben dennoch zumindest eine Tendenz: Als die Marke von 270 Millionen Abonnenten genommen wurde, hatte man 150 Millionen Google One- und 120 Millionen YouTube Premium-Abonnenten zu vermelden. Es hält sich also in etwa die Waage, wobei Google One etwas die Nase vorn hat. Ins Blaue geraten würde ich sagen, dass eher Google One wächst und die Aufteilung auf 190 Millionen / 135 Millionen legen würde.









Google One – das Unverzichtbare

Google One ist für alle Nutzer, die die Google-Dienste umfangreich nutzen, irgendwann unausweichlich – allen voran wegen Google Fotos. Mit nur wenigen Euro pro Monat bekommt man zusätzlichen Speicherplatz und muss sich vorerst keine Sorgen mehr machen. Das sorgt für ein stetiges Wachstum und eine wahnsinnig starke Nutzerbindung bei Google One. Dass es dort jetzt neue Gemini-Tarife mit vielen Vorteilen gibt, dürfte dem Abo noch lange einen Turbo geben.

YouTube Premium – das Medien-Powerpaket

YouTube Premium ist eigentlich eine Kombination aus zwei Abos: Einmal die Werbefreiheit auf der Videoplattform und zum Zweiten der unbegrenzte und werbefreie Zugang zu YouTube Music. Der gestiegene Werbedruck treibt viele Nutzer in das Abo, die sich dann irgendwann sicherlich überlegen, auch im Audiobereich zu YouTube (Music) zu wechseln. Ein echtes Powerpaket, das preislich mit der Konkurrenz mithalten kann, aber sehr viel mehr bietet.

—

Google hat es clever gemacht, die beiden Abo-Angebote so mit anderen erfolgreichen Diensten zu verzahnen, dass es für die Nutzer nicht nur attraktiv wirkt, sondern auch tatsächlich ist. Für die gebotene Leistung sind die Preise moderat und es würde mich nicht wundern, wenn der nächste Meilenstein gar nicht mehr bis zu den nächsten Quartalszahlen in drei Monaten dauert.

Letzte Aktualisierung am 2026-02-12 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.