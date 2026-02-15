Google Play Store Aktion: Diese 54 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Am Sonntag hält der Google Play Store sehr viele vorübergehend kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper bereit – schaut mal herein. Heute berichten wir über den Google Maps Zoom, über den Start von Android 17 und zeigen euch alle Infos zum Pixel 10a und den kommenden neuen Farben der Pixel Buds 2a.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

Apps
Fire TV Remote Pro
Fire TV Remote Pro
Download QR-Code
Fire TV Remote Pro
Entwickler: Global Apps and Games
Preis: Kostenlos
Was kann ich ausgeben? Premium
Was kann ich ausgeben? Premium
Download QR-Code
Was kann ich ausgeben? Premium
Entwickler: Alexander Y. Ivanov
Preis: Kostenlos
Simple Quote Widget
Simple Quote Widget
Download QR-Code
Simple Quote Widget
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Helle LED-Taschenlampe Pro
Helle LED-Taschenlampe Pro
Download QR-Code
Helle LED-Taschenlampe Pro
Entwickler: Tools Dev
Preis: Kostenlos
DogTok - Dog Translator Pro
DogTok - Dog Translator Pro
Download QR-Code
DogTok - Dog Translator Pro
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
QuickPin - Fast Notes Reminder
QuickPin - Fast Notes Reminder
Download QR-Code
QuickPin - Fast Notes Reminder
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Wahrheit oder Pflicht Pro
Wahrheit oder Pflicht Pro
Download QR-Code
Wahrheit oder Pflicht Pro
Entwickler: TRYONI ARTS
Preis: Kostenlos
Watch Faces
Polar Watch Face
Polar Watch Face
Download QR-Code
Polar Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Health Dx: Watch face
Health Dx: Watch face
Download QR-Code
Health Dx: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Digital 14
Digital 14
Download QR-Code
Digital 14
Entwickler: GW Watchfaces
Preis: Kostenlos
TimeFlow Watch Face
TimeFlow Watch Face
Download QR-Code
TimeFlow Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Angular Watch Face
Angular Watch Face
Download QR-Code
Angular Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos

Spiele
Eisenbahnen - Train Simulator
Eisenbahnen - Train Simulator
Download QR-Code
Eisenbahnen - Train Simulator
Entwickler: Infinity Games, Lda
Preis: Kostenlos
Traffix: Verkehrssimulator
Traffix: Verkehrssimulator
Download QR-Code
Traffix: Verkehrssimulator
Entwickler: Infinity Games, Lda
Preis: Kostenlos
TripleFantasy Premium
TripleFantasy Premium
Download QR-Code
TripleFantasy Premium
Entwickler: Gameplete
Preis: Kostenlos
[365fun] Find the Differences2
[365fun] Find the Differences2
Download QR-Code
[365fun] Find the Differences2
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Word Mania - Brainy Word Games
Word Mania - Brainy Word Games
Download QR-Code
Word Mania - Brainy Word Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Space Rush
Space Rush
Download QR-Code
Space Rush
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Crazy Calculator Game
Crazy Calculator Game
Download QR-Code
Crazy Calculator Game
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Bulbs - A game of lights
Bulbs - A game of lights
Download QR-Code
Bulbs - A game of lights
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Grow Dungeon Hero VIP
Grow Dungeon Hero VIP
Download QR-Code
Grow Dungeon Hero VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
Evertale
Evertale
Download QR-Code
Evertale
Entwickler: ZigZaGame Inc.
Preis: Kostenlos
Space Shooter: Galaxy Attack
Space Shooter: Galaxy Attack
Download QR-Code
Space Shooter: Galaxy Attack
Entwickler: 1SOFT
Preis: Kostenlos
Tokyo Debunker
Tokyo Debunker
Download QR-Code
Tokyo Debunker
Entwickler: ZigZaGame Inc.
Preis: Kostenlos
Game Dev Story
Game Dev Story
Download QR-Code
Game Dev Story
Entwickler: Kairosoft
Preis: Kostenlos
Braincup
Braincup
Download QR-Code
Braincup
Entwickler: Simon Schubert
Preis: Kostenlos
Match 3 Jewel Crush & Smash
Match 3 Jewel Crush & Smash
Download QR-Code
Match 3 Jewel Crush & Smash
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
Word Connect Pro - 2023
Word Connect Pro - 2023
Download QR-Code
Word Connect Pro - 2023
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
Jewels Planet - Match 3 Games
Jewels Planet - Match 3 Games
Download QR-Code
Jewels Planet - Match 3 Games
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
M5 Tank - ForeverBattle BaseTD
M5 Tank - ForeverBattle BaseTD
Download QR-Code
M5 Tank - ForeverBattle BaseTD
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Speed Math - Mini Math Games
Speed Math - Mini Math Games
Download QR-Code
Speed Math - Mini Math Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Logo Guess Challenge
Logo Guess Challenge
Download QR-Code
Logo Guess Challenge
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Emoji Guess Challenge
Emoji Guess Challenge
Download QR-Code
Emoji Guess Challenge
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Block Blast - A Retro Game
Block Blast - A Retro Game
Download QR-Code
Block Blast - A Retro Game
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Trivia Master - Quiz Games
Trivia Master - Quiz Games
Download QR-Code
Trivia Master - Quiz Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Spelling Master - Quiz Games
Spelling Master - Quiz Games
Download QR-Code
Spelling Master - Quiz Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Tap Rush - Reflex Game
Tap Rush - Reflex Game
Download QR-Code
Tap Rush - Reflex Game
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos




Icon Packs
GoldOx - The Golden Icon Pack
GoldOx - The Golden Icon Pack
Download QR-Code
GoldOx - The Golden Icon Pack
Entwickler: OSheden Design
Preis: Kostenlos
Takoizu Cyan - Icon Pack
Takoizu Cyan - Icon Pack
Download QR-Code
Takoizu Cyan - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Pixel Net - Neon Icon Pack
Pixel Net - Neon Icon Pack
Download QR-Code
Pixel Net - Neon Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Square 3D - Icon Pack
Square 3D - Icon Pack
Download QR-Code
Square 3D - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
OctaRing - Icon Pack
OctaRing - Icon Pack
Download QR-Code
OctaRing - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Octacrop - Icon Pack
Octacrop - Icon Pack
Download QR-Code
Octacrop - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Octagon - Icon Pack
Octagon - Icon Pack
Download QR-Code
Octagon - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Emerald - Icon Pack
Emerald - Icon Pack
Download QR-Code
Emerald - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Download QR-Code
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Download QR-Code
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Download QR-Code
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Download QR-Code
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Download QR-Code
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Download QR-Code
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Download QR-Code
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Download QR-Code
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Download QR-Code
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

Wenn du keine Play Store-Aktionen im GWB-Stream sehen möchtest, kannst du sie jetzt einfach dauerhaft ausblenden
Ich möchte keine Play Store Aktion-Artikel mehr sehen | Play Store Aktion-Artikel wieder anzeigen

» RSS-Feed ohne die Play Store Aktion-Artikel


