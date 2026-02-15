Google Fotos & Gemini: Das sind die starken neuen Ask Photos-Funktionen in der Fotoansicht (Galerie)

Die schon seit längerer Zeit in der Fotoplattform Google Fotos integriert Ask-Funktion wird in diesen Tagen für viele Nutzer deutlich ausgebaut und mit neuen Funktionen versehen. Der jetzt auch in der Fotoansicht sichtbare Ask Photos-Button kann Fragen beantworten, Informationen auslesen, Bilder bearbeiten und noch mehr. Wir zeigen euch die Möglichkeiten.



Die Gemini-KI ist längst in alle wichtigen Google-Produkte integriert worden, aber derzeit stehen noch nicht alle Funktionen für alle Nutzer zur Verfügung – so wie etwa Ask Google Photos. Mit dieser Funktion konnten die Nutzer zuerst ihren gesamten Fotobestand durchsuchen und nach dem jüngsten Update lässt sich der Wirkungskreis nun auf ein einzelnes Foto beschränken.

Wir haben erst vor wenigen Tagen vom neuen Ask Photos-Button in Google Fotos berichtet, der für viele englischsprachige Nutzer direkt unter jedem Foto zur Verfügung steht. Eigentlich handelt es sich dabei nicht um einen Button, auch wenn Google das so bezeichnet, sondern viel mehr um ein Eingabefeld für den Prompt inklusive eines Buttons zum Absenden der Anfrage.

Zwar steht das Tool hierzulande noch nicht zur Verfügung, doch das kann sich jederzeit ändern. Daher zeigen wir euch schon jetzt, was bald auf euch zukommen könnte und welche Möglichkeiten die Integration dieses Prompts in der Bildergalerie hat. Einfach gesagt kann man es sich wie den Gemini-Prompt vorstellen, bei dem stets das aktiv gezeigte Foto als Kontext mitgeliefert wird. Aber gehen wir doch noch etwas mehr ins Detail:









Informationen über einen Ort

Mit Ask Google Fotos lässt sich in vielen Fällen herausfinden, wo ein Foto entstanden ist – auch ganz ohne GPS-Daten. Einfach nachfragen und die KI könnte passende Bilder sowie Ortsangaben finden.

Informationen über ein Motiv

Mit einem Tap auf den Button „Mehr erfahren“ kann die KI weitere Informationen über das abgebildete Motiv ausspucken, etwa zur Bildkomposition oder auch den Aufnahmebedingungen.

Aktivitäten auf Basis eines Fotos vorschlagen

Basierend auf der abgebildeten Aktivität kann Google Fotos ähnliche Dinge vorschlagen. Als Beispiel gibt man an, dass die KI ähnliche Wanderwege wie die auf den Fotos abgebildeten heraussuchen könnte.









Ähnliche Fotos finden

Eine simple Funktion, aber nicht zu unterschätzen: Die Ask Google Fotos-KI kann ähnliche Fotos finden. Diese lassen sich sowohl auf die eigene Datenbank begrenzen als auch aus dem gesamten Web suchen.

Konversation auf Basis eines Fotos

Ihr könnt Fragen zu einem Foto stellen und darauf sowohl eine Konversation aufbauen als auch andere Bilder als Ergebnis erhalten. Fragt etwa danach, welche Fotos am selben Ort aufgenommen worden sind, ob es noch mehr Fotos von dieser Blumenart gibt oder Pflanzen, die so ähnlich aussehen.

Fotos per Prompt bearbeiten

Die Fotos lassen sich nicht nur heraussuchen und filtern, sondern auch mit der automatisierten Verwendung von Gemini Nano Banana bearbeiten. Ihr könnt entweder einen konkreten Wunsch äußern oder auch sagen, dass ihr Hilfe beim Bearbeiten benötigt, um Vorschläge zu erhalten.









Objekte auf Foto beschreiben

Habt ihr ein Objekt fotografiert und möchtet dieses verkaufen, kann die Ask Photos-KI eine automatische Beschreibung erstellen.

Zutaten von Essensfotos herausfinden

Wurde eine leckere Speise fotografiert, soll Google Fotos sehr gut darin sein, dessen sichtbare Zutaten herauszufinden oder zum Teil auch auf Basis von öffentlich zugänglichen Rezepten die nicht sichtbaren Zutaten aufzulisten.

Text transkribieren

Wurde ein Text in jeglicher Form fotografiert, auch Handschrift ist möglich, lässt sich dieser sehr einfach in echten Text umwandeln, der dann weiter verwendet werden kann.

[Google-Blog]

