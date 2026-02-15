Google Maps: Zoomen optimieren – mit dieser wenig bekannten Geste könnt ihr mit nur einem Finger zoomen

Die Kartenplattform Google Maps bietet den Nutzern eine Reihe von Möglichkeiten, um den Kartenausschnitt zu vergrößern oder zu verkleinern. Die Nutzung des Zooms unterscheidet sich zwischen Desktop und Smartphone recht stark, wobei sicherlich alle Nutzer ihre bevorzugten Methoden haben. Heute zeigen wir euch eine recht unbekannte Methode, die das Zoomen mit nur einem Finger ermöglicht.



Smartphones werden primär per Touch und Swipe bedient, wobei für Letztes auch mal zwei Finger notwendig sein können. Gerade für das Vergrößern von Inhalten (Zoomen) benötigt man oft zwei Finger, denn anders sind Gesten wie etwa Pinch-to-Zoom gar nicht umzusetzen. Zwei Finger bedeutet allerdings auch, dass ihr eine zweite Hand braucht, in der ihr das Smartphone haltet. Das ist aber nicht immer möglich.

Natürlich kann man mit gezielten Verrenkungen und Balancierungen versuchen, zwei Finger der Hand auf das Display zu bekommen, die das Smartphone hält – das ist durchaus möglich – aber das ist weder komfortabel noch sicher. Ein Smartphone-Sturz ist vorprogrammiert. Doch gerade die Kartenplattform Google Maps nutzt man oft unterwegs und hat vielleicht in der anderen Hand eine Tasche, ein Kind an der Hand oder was auch immer. Sprich: Es muss mit einer Hand gehen.

Viele Nutzer werden den Doppel-Touch kennen: Einfach an einer beliebigen Stelle des Kartenausschnitts zwei Mal schnell nacheinander tippen und schon wird dieser vergrößert. Das funktioniert sehr gut, ist allerdings nur in eine Richtung möglich. Ihr könnt den Ausschnitt immer weiter vergrößern, er lässt sich auf diesem Weg aber nicht wieder verkleinern. Mangels Zoom-Slider gibt es mit einer Hand dann auch keine andere einfache Möglichkeit. Oder etwa doch?









Zoomen mit einem Finger: Die Doppel-Touch-Swipe-Geste

Mit dem Doppel-Touch lässt sich in beide Richtungen zoomen, was allerdings zu Beginn etwas Übung erfordert: Tippt mit dem Finger zwei Mal schnell auf dieselbe Stelle am Display, aber lasst den Finger nach dem letzten Tap auf dem Display. Mit gedrücktem Finger könnt ihr jetzt einfach nach oben oder unten swipen und den Kartenausschnitt entsprechend verkleinern oder vergrößern. Man könnte es so beschreiben, dass der doppelte Tap einen unsichtbaren Zoom-Slider aktiviert, auf dem ihr euch bewegt. Tut dies am besten in der Mitte des Displays, denn der Displayrand ist stets die Grenze.

Herein- und Herauszoomen ohne Pinch-to-Zoom

Es gibt noch eine weitere Geste, die zwar nicht ganz so sinnvoll ist, aber dennoch an dieser Stelle erwähnt werden soll: Tippt ihr mit zwei Fingern zwei Mal schnell nacheinander auf das Display, wird herausgezoomt. Der Double-Tap mit zwei Fingern ist das Gegenstück zum Double-Tap mit nur einem Finger. Natürlich könnte man, wenn man schon zwei Finger am Display hat, einfach das Pinchen durch zusammen- oder auseinanderziehen der Finger nutzen, aber vielleicht kann das ja dennoch in einigen Situationen hilfreich sein.

Beide Gesten, vor allem der Doppel-Touch-Swipe, erfordern ein wenig Übung. Mein Muskelgedächtnis hat es am Anfang einfach nicht zugelassen, dass ich nach dem zweiten Tap den Finger auf dem Display lasse. Nach einigen Versuchen klappt es dann doch und bei regelmäßiger Nutzung auch immer besser. Auch wenn man es vielleicht nicht so häufig nutzt, ist es dennoch gut zu wissen und ich wollte es euch natürlich nicht vorenthalten.

