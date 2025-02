YouTube überlistet Werbeblocker: Zeigt stundenlange Werbung vor den Videos – lässt sich nicht unterbrechen

Googles Videoplattform YouTube geht seit einiger Zeit ganz massiv gegen Werbeblocker-Nutzer vor und versucht mit unterschiedlichsten Mitteln, diese von der Plattform zu verdrängen oder von einem Abo zu überzeugen. Seit wenigen Tagen setzt man dabei auf eine neue Methode, die je nach eigenem Standpunkt für Ärger oder ein Lächeln auf den Lippen führen dürfte. Man berieselt die Blocker stundenlang mit Werbespots.



Irgendwann hat die Nutzung von Werbeblockern Überhand genommen und ist längst nicht mehr nur akzeptiert, sondern soweit salonfähig geworden, dass es bald zum guten Ton gehört. Das kann man gut finden, ist aber ein massives Problem für Internetplattformen aller Größen – natürlich auch für Google. Daher hat man bei YouTube vor einiger Zeit damit begonnen, Nutzer von Werbeblockern zu erkennen, diese zu warnen und nach mehreren erfolgten Warnungen weitestgehend zu blockieren oder die Nutzung der Plattform möglichst unattraktiv zu machen.

Seit wenigen Tagen werden für immer mehr YouTube-Nutzung mit aktivem Werbeblocker stundenlange Werbespots ausgespielt, die nicht übersprungen werden können. Weil YouTube schon im vergangenen Jahr die Technologie hinter den Anzeigen geändert hat und spätestens seit dem Sommer Werbepots serverseitig ausspielt, lassen sich diese auch von den besten Werbeblockern kaum noch erkennen und erst recht nicht überspringen. Den Nutzern bleibt daher nichts anderes übrig, als den Blocker zu deaktivieren, ein Abo abzuschließen oder auf die Videoplattform zu verzichten. Google gewinnt in allen drei Fällen.

Die Werbeblocker-Community reagiert erwartungsgemäß erbost über diesen neuen Vorstoß und droht damit, YouTube nicht mehr zu nutzen. Dabei vergessen sie allerdings, dass sie YouTube mit der Nutzung Kosten verursachen, aber durch die blockierte Werbung keinen Umsatz bringen. Jeder verlorene Werbeblocker-Nutzer ist daher ein Gewinn für YouTube. Das macht die Drohung nicht unbedingt effektiv und lässt diese vollkommen ins Leere laufen.









Werbespots mit einer Stunde Länge

Das neueste Mittel, den Nutzern Werbespots in der Länge von bis zu einer Stunde zu zeigen, die sich nicht überspringen lassen, kann man kaum noch als normale Maßnahme beschreiben, sondern eher schon als Provokation. YouTube war mit den bisherigen Schritten gegen Werbeblocker hocherfolgreich und führt daher wohl nur noch einen Kampf gegen den harten Kern dieser Community, der sich nicht von der Nutzung solcher Technologien abbringen lassen will. So lange die Größe dieser Nutzerschaft noch im relevanten Bereich liegt, wird YouTube diese Sticheleien wohl fortsetzen.

Dass Google überhaupt dazu in der Lage ist, Nutzern mit aktivem Werbeblocker solche Werbespots zu zeigen, ist schon eine technologische Meisterleistung und es ist klar, dass man diese Möglichkeiten dann irgendwann auch ausschöpft. Wir dürfen gespannt sein, was da in den nächsten Wochen und Monaten noch kommen wird. Denn in einem Statement hat Google dieses Vorgehen mehr oder weniger bestätigt und verkündet, dass man eine neue weltweite Initiative startet, um Nutzer von Werbeblockern dazu einzuladen, die Technologie zu deaktivieren oder ein Premium-Abo abzuschließen.

Als YouTube Premium-Abonnent kann man dem Treiben genüsslich zuschauen. Als Nutzer ohne aktives Abo hat man aber wohl eher darunter zu leiden, dass solche Dinge auch mal nach hinten losgehen und schlussendlich vielleicht noch mehr Werbung gezeigt wird. Wir dürfen gespannt sein, ob sich YouTube eines Tages zu den Erfolgen dieser Initiative äußern wird.

