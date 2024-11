YouTube: Kampf gegen Werbeblocker und Abos sind hocherfolgreich – erstmals 50 Milliarden Dollar Umsatz

Man mag es kaum glauben, aber Googles Videoplattform YouTube war über viele Jahre das Sorgenkind im Unternehmen, das gemessen an der Popularität wohl nur wenig bis gar kein Geld in die Kassen gespült hat. Das hat sich durch die Maßnahmen der letzten zwei Jahre geändert und die Umsätze sprudeln regelrecht: Wie Google-CEO Sundar Pichai nun verraten hat, konnte YouTube einen Umsatz-Meilenstein erreichen.



YouTube ist praktisch seit dem Aufkommen von Online-Videoplattformen Marktführer in diesem Bereich und spielt Tag für Tag Videos für Milliarden Nutzer aus. Die für eine solche Plattform notwendige Infrastruktur ist natürlich nicht billig und es ist fraglich, ob YouTube mit den damaligen Milliardenumsätzen überhaupt Gewinn einfahren konnte. Im Detail hat sich Google dazu nie geäußert, doch vor etwa drei Jahren hat CEO Sundar Pichai mehr oder weniger die Rute ins Fenster gestellt und gefordert, dass die Plattform effizienter werden und die Umsätze deutlich steigen müssen. Das hat man geschafft.

Schon vor einigen Monaten hatte ich hier im Blog berichtet, dass YouTube zur Geldmaschine geworden ist und in allen Bereichen massiv zulegen konnte. Erreicht hat man das durch mehr Werbung, längere Werbung, das Aussperren von Werbeblocker-Nutzern sowie einem starken Fokus auf das YouTube Premium-Abo. Jetzt kann CEO Sundar Pichai das Ergebnis dieser Bemühungen verkünden: YouTube hat erstmals in seiner Geschichte 50 Milliarden Dollar Umsatz in vier Quartalen eingefahren. Also vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024. Zur Einordnung: Damit wäre YouTube in Deutschland auf Platz 13 der Unternehmen mit den höchsten Jahresumsätzen.

Natürlich sagt der Umsatz nichts über den Gewinn aus. Doch eine Umsatzsteigerung von über 50 Prozent in den letzten drei Jahren sowie eher moderat gestiegene Kosten dürfte die Marge sicherlich nach oben getrieben haben. Konzernweit hat Alphabet eine Gewinnmarge von 32 Prozent und wenn Pichai mit YouTube zufrieden ist, dürfte diese bei der Videoplattform jetzt wohl ähnlich hoch gelagert sein.

