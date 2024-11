YouTube Premium: Kommt ein Premium Plus-Abo? Eine neue Struktur könnte einige Vorteile haben (Kommentar)

Wer YouTube werbefrei nutzen möchte, kann dies seit langer Zeit mit YouTube Premium tun und sich dabei zusätzlich eine Reihe von Vorteilen sichern. Abgesehen vom Preis ist das Paket seit damals unverändert, doch es gibt Anzeichen darauf, dass das nicht mehr lange so bleiben wird. Gut möglich, dass sich Google in diesem Bereich neu aufstellt und auch die Nutzer von einem möglichen YouTube Premium Plus profitieren könnten.



Das YouTube Premium-Abo steht in mehreren Varianten zur Verfügung, wobei ich an dieser Stelle hauptsächlich YouTube Premium, das etwas merkwürdige YouTube Premium Lite sowie YouTube Premium Family hervorheben möchte. Diverse Studentenrabatte oder ähnliche Vergünstigungen zählen nicht unbedingt zum Kern und beeinflussen die Struktur des Gesamtangebots nicht. Bei diesem könnte es schon bald größere Änderungen geben.

Ich hatte hier im Blog erst vor wenigen Tagen über ein mögliches YouTube Premium Plus philosophiert, für das es mehrere Anzeichen gibt. Dabei wäre das Plus-Paket aber nicht unbedingt eine Verbesserung des bestehenden Hauptprodukts, sondern eher eine Abwertung des heutigen Standard-Abos. Denn wenn alle großen Streamingplattformen plötzlich Werbung zwischen den Inhalten einblenden können, wird sich YouTube in diese Richtung ebenfalls abgesichert haben.

Das Ergebnis einer solchen Erweiterung wäre ein Dreiergespann aus YouTube Premium als Grundpaket, ein YouTube Premium Lite als günstiges Paket sowie YouTube Premium Plus als neues Top-Paket, mit dem die Nutzer alle Features sowie absolute Werbefreiheit erhalten. Die Preisgestaltung ist derzeit aufgrund bevorstehender Erhöhungen noch dynamisch, sodass diese bei der Betrachtung in diesem Artikel erst einmal keine Rolle spielen soll.









Darum könnten alle Nutzer von YouTube Premium Plus profitieren

Im ersten Moment wäre ein YouTube Premium Plus ein Aufpreis auf das bestehende Paket, den die Nutzer freiwillig zahlen können, wenn sie keine Werbung sehen möchten. Unschön, aber das ist der Lauf der Dinge auf allen Streamingplattformen und im Sinne des erträumten endlosen Umsatzwachstums wird auch YouTube solche Pläne nicht lange in der Schublade behalten können, bevor Google sie von der lukrativen Videotochter einfordert.

Der Vorteil von einer dualen Finanzierung per Abo und Werbeeinnahmen ergibt sich erst dann, wenn die Preise nach einigen Jahren nicht mehr gehalten werden können und erhöht werden müssen. Denn während das rein zahlungspflichtige Paket dann den Preis erhöhen muss, könnte YouTube beim Standardpaket einfach ein klein wenig an der Werbeschraube drehen und die Umsätze an dieser Stelle erhöhen. Das kann die Nutzer für lange Zeit vor einer Preiserhöhung bewahren. Zum Vorteil der Nutzer kann man es aber auch nicht zu weit treiben, denn dann wäre die Differenzierung zu YouTube Premium Lite nicht mehr groß genug.

Die große Frage wäre wohl eher, wie ein Plus-Paket in Bezug auf YouTube Music aussehen würde. Denn bei diesem wären Werbepausen sicherlich für deutlich weniger Nutzer akzeptabel, als es das bei Videos der Fall wäre. Aber das sind alles Dinge, die man sich bei YouTube überlegen muss und vielleicht schon bald präsentieren wird. Denn dass es Änderungen an der Premium-Struktur geben wird, erscheint für die nächsten Monate sehr wahrscheinlich.

