YouTube provoziert Werbeblocker-Nutzer: Einstündiger Werbespot vor dem Video lässt sich nicht überspringen

Googles Videoplattform YouTube geht seit längerer Zeit massiv gegen Werbeblocker-Nutzer vor und hat dabei immer wieder Nadelstiche gesetzt, Funktionen blockiert, die Qualität gesenkt oder zu ähnlichen Maßnahmen gegriffen. Jetzt hat man sich einen neuen Trick einfallen lassen, über den sich in diesen Tagen einige schnorrende Nutzer beschweren: Eine einstündiger Werbespot, der nicht übersprungen werden kann.



Die Monetarisierung von YouTube wurde in den letzten zwei Jahren an vielen Stellen hochgefahren und nicht nur die Anzahl der Werbespots hat zugenommen, sondern auch deren Länge und zum Teil der Anteil der nicht-überspringbaren Werbespots. Erklärtes Ziel war nicht nur die Umsatzsteigerung (obwohl das natürlich der Hauptfokus ist), sondern auch die Nutzer zum YouTube Premium-Abo zu drängen. Weil man so manch einen Nutzer aber vielleicht auch zum Werbeblocker getrieben hat, geht man auch gegen diese spätestens seit dem vergangenen Jahr massiv vor.

Zwischen YouTube und den Werbeblocker-Nutzern hat im vergangenen Jahr ein regelrechtes Katz- und Maus-Spiel begonnen, dessen Gewinner letztendlich ohnehin schon entschieden ist. Dennoch schaukelt es sich immer weiter hoch, YouTube entwickelt immer neue Technologien, die Nutzer überlisten diese und schon kommen neue Maßnahmen von Google. Mittlerweile hat man es sogar geschafft, den Werbeblocker-Nutzern trotz aller Technologie dennoch Werbung auszuspielen. Als fester Bestandteil des Videos, sodass es von den Blockern derzeit nicht erkannt werden kann.

Eigentlich könnte die Geschichte an dieser Stelle zu Ende sein, wenn die Werbeblocker nicht funktionieren. Aber damit gibt man sich bei Google nicht zufrieden und will diese Blocker aus nachvollziehbaren Gründen vollständig aussperren. Also ist man jetzt zu einer Methode übergegangen, über deren Testlauf sich in diesen Tagen viele Nutzer beschweren.









Werbung dauert eine Stunde

Der neueste Clou von Google ist es, dass man einigen Werbeblocker-Nutzern einen Werbespot vor dem Video oder inmitten eines Videos ausspielt, der nicht übersprungen werden kann. Doch statt der üblichen 15 bis 30 Sekunden geht dieser 58 Minuten. Wer das Video dahinter anschauen oder weiter konsumieren möchte, muss sich also eine Stunde Zeit nehmen, bevor es weitergeht. Das dürften wohl nur die wenigsten Nutzer tun und es gibt auch nur eine Lösung: Werbeblocker endlich abschalten.

Manch ein werbeblockender Nutzer wird vielleicht hoffen, dass das ein technischer Fehler ist, doch diesen Zahn kann man ihnen wohl ziehen. Google hat die Maßnahme zwar nicht direkt bestätigt, aber auch nicht bestritten, sondern eher begründet: „Werbung hält unsere Creators am Leben, weil sie ihnen hilft, ihre Geschäfte zu betreiben und auszubauen. Deshalb verstößt die Nutzung von Ad-Blockern gegen die YouTube-Nutzungsbedingungen. Wir haben eine weltweite Initiative gestartet, um Zuschauer mit aktivierten Ad-Blockern dazu zu ermutigen, Werbung auf YouTube zuzulassen oder YouTube Premium für ein werbefreies Erlebnis auszuprobieren“.

Wir dürfen gespannt sein, wie das weitergeht und wie sich die ausgesperrten Adblocker auf YouTubes Umsatz ausgewirkt haben. Erst mit dem letzten Quartal ist es erstmals gelungen, 50 Milliarden Dollar Umsatz bei YouTube zu erreichen.

