YouTube: Neue Technik überlistet Werbeblocker – Spots werden jetzt serverseitig ausgespielt (Testlauf)

Google hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Nutzer von Werbeblockern bei YouTube möglichst auszusperren oder ihnen die Nutzung der Videoplattform zu erschweren. Jetzt wurde ein neuer Testlauf entdeckt, den man sicherlich als ultimative Herausforderung für die großen Blocker bezeichnen kann: Die Werbespots und Werbeanzeigen sollen serverseitig innerhalb des Videos ausgespielt werden.



Die Aufgabe eines Werbeblockers ist es, die auf Webseiten (so wie YouTube) eingebundenen Werbebanner und Werbespots zu erkennen und diese zu blockieren, was rein technisch keine Raketenwissenschaft ist. Auch die Werbeeinblendungen bei YouTube sowie die vor / während und nach einem Video laufenden Werbespots lassen sich aufgrund ihrer Einbindung erkennen und blockieren. Jetzt zeigt sich, dass Google genau an dieser Stelle ansetzen will.

Denn wie jetzt entdeckt wurde, werden die Werbeinhalte bei ersten Nutzern als Teil des Videos ausgespielt und nicht mehr als separater Stream bzw. Overlay innerhalb eines Videos. Es gibt also keinen Quellenwechsel, sondern das Originalvideo wird bereits mit integrierter Werbung ausgespielt. Im Ergebnis ist das vergleichbar mit den Werbeeinblendungen der YouTuber, die ihre Partner innerhalb von Videos unterbringen und ebenfalls sehr schwer übersprungen werden können.

Zwar gibt es Erweiterungen wie SponsorBlock, die auch so etwas herausfiltern können, doch bei YouTube selbst dürfte das schwer werden. Denn die Werbung ist in ihrer Einblendung, ihrer Dauer und auch Platzierung dynamisch, sodass es keine festen Zeitstempel für diese gibt. Mit normalen Blocker-Technologien ist das nicht zu erkennen und aufgrund der dynamischen Werbung ist auch eine Crowd-Lösung in diesem Fall nicht hilfreich.

Derzeit ist es nur ein Testlauf, doch dieser dürfte aus finanzieller Sicht für YouTube sicherlich erfolgreich werden, sodass eine baldige Änderung recht wahrscheinlich ist. Und damit beginnt die nächste Runde im Katz- und Maus-Spiel, bei dem YouTube/Google offenbar an einem deutlich längeren Hebel sitzt.

