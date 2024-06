YouTube: Videos springen bei Werbeblocker-Nutzern sofort zum Ende – Google weist die Schuld von sich

Googles Videoplattform YouTube geht seit dem vergangenen Jahr stark gegen Nutzer von Werbeblockern vor. Man hat entsprechende Technologien integriert, um deren Nutzung zu erkennen und entsprechende Steine in den Weg zu legen. Bei einer jüngst aufgetauchten Maßnahme weist man jetzt allerdings jegliche Schuld von sich. Das automatische Springen an das Video-Ende ist wohl nicht von YouTube selbst initiiert, sondern von einem speziellen Werbeblocker.



Wenn YouTube die Nutzung eines Werbeblockers erkennt, werden die Nutzer vor die Wahl gestellt, diesen zu deaktivieren oder alternativ ein YouTube Premium-Abo abzuschließen, um die Videoplattform wieder nutzen zu können. Dieses Vorgehen hat sich für Google enorm ausgezahlt und natürlich wird man weiterhin daran festhalten – vielleicht auch mit veränderten oder zusätzlichen Maßnahmen. Seit einigen Tagen taucht bei immer mehr Nutzern eine Sanktion auf, deren Herkunft zunächst nicht ganz eindeutig gewesen ist.

Nutzer berichteten davon, dass sich Videos zwar öffnen lassen und grundsätzlich auch abspielbar wären, diese aber nicht konsumiert werden können. Denn der Player springt sofort zur letzten Sekunde des Videos, sodass nur noch der Endscreen mit den bekannten Verlinkungen sichtbar ist. Auch das Verlangsamen der Geschwindigkeit hilft nichts und der Klick auf eine beliebige Stelle im Video führt ebenfalls wieder zum Ende. Es ist daher nicht ohne Weiteres möglich, das Video anzusehen. Ein Beispiel dieses Verhaltens ist in diesem Reddit-Video zu sehen.

Jetzt hat sich YouTube zu diesem Problem zu Wort gemeldet und stellt klar, dass man mit dieser Maßnahme nichts zu tun hat. Es geht also nicht von YouTube aus, dass die Videos an das Ende springen und nicht genutzt werden können. Stattdessen liegt es wohl am Werbeblocker „Adblock“, der von vielen Nutzern verwendet wird und dieses Verhalten auslöst. Mutmaßlich ist das ein Bug, den man spätestens jetzt nach Bekanntwerden bald beheben sollte, aber eine gewisse Schadenfreude wird man bei YouTube sicherlich haben. Man stellt erneut klar, dass die Nutzung von Werbeblockern auf der Videoplattform untersagt ist.

