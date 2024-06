Gemini & Chromebooks: Google bringt viele neue KI-Funktionen auf Chromebook Plus + Gratis-Abo (Video)

Bei Google dreht sich derzeit alles um die Künstliche Intelligenz rund um Gemini, die nicht nur auf Android-Smartphones und im Web eine große Rolle spielt, sondern ab sofort auch auf den Chromebooks. In einer wirklich umfangreichen Produkt-Offensive hat man jetzt den Start vieler neuer KI-Funktionen angekündigt, die in Kürze für viele ChromeOS-Nutzer mit einem Chromebook Plus starten werden.



Google hat ein großes ChromeOS-Update für alle Nutzer angekündigt, die ein Chromebook Plus besitzen. Dieses dreht sich rund um die Künstliche Intelligenz und bringt deren Möglichkeiten auf alle Geräte. Was alles drinsteckt, könnt ihr in den folgenden Punkten und Artikeln nachlesen:

Help me Write im Browser

Erst vor wenigen Tagen hat Google den Start von ‚Help me Write‘ für den Chrome-Browser in Aussicht gestellt und jetzt macht diese Funktion innerhalb von ChromeOS den Anfang: Das Feature wird in allen Textfeldern und überall dort, wo die Nutzer etwas eingeben können, aktiv werden. Dort können sie dann Text ausbessern, umformulieren oder auch ganze Texte auf Grundlage weniger Stichworte verfassen lassen.

» Alle Details zu ‚Help me Write‘ auf Chromebooks

Google Fotos Magischer Editor

Der magische Editor von Google Fotos steht jetzt auch für alle Chromebook-Nutzer bereit. Bisher war dieser nur exklusiv für Pixel-Nutzer oder Google One-Abonnenten verfügbar. Mit der Öffnung für alle Nutzer kommt dieser jetzt erstmals auf den Desktop – exklusiv für Chromebook Plus-Nutzer.

» Alle Infos zum magischen Editor auf Chromebooks









Gemini-ChatBot für ChromeOS

Gemini kommt nicht nur stellvertretend mit ‚Help me Write‘ oder dem magischen Editor auf Chromebooks, sondern auch als eigenständiger ChatBot. Ein neues Icon in der Taskleiste von ChromeOS ermöglicht den schnellen Zugriff auf den KI-ChatBot.

» Alle Infos zum Gemini-ChatBot in ChromeOS

Gratis-Abo für alle Nutzer

Wer ein Chromebook Plus besitzt, erhält jetzt für 12 Monate das Google One-Abo AI Premium kostenlos – dieses schlägt mit immerhin 21,99 Euro pro Monat zu Buche und spart damit schon einen großen Teil des Kaufpreises des Chromebooks. Natürlich solltet ihr beachten, dass sich dadurch nach 12 Monaten zusätzliche Kosten ergeben oder viele Funktionen wegfallen.

[Google-Blog]