ChromeOS: Google bringt Gemini-KI mit ‚Help me Write‘ auf viele Chromebooks – so funktioniert es (Video)

Google hat ein großes Update für die Chromebooks angekündigt, das sich wenig überraschend hauptsächlich um die Künstliche Intelligenz dreht und viele neue KI-Funktionen in das Betriebssystem ChromeOS bringt. Ein wichtiges neues Feature ist „Help me Write“, das schon bald auch ein Bestandteil des Chrome-Browser werden wird. Jetzt zeigt man, wie das KI-Feature rund um die smarten Textvorschläge funktioniert.



Vor wenigen Tagen hat Google ein großes KI-Update für Google Chrome angekündigt und erst in dieser Woche legte man mit dem Update für die Chromebooks nach, wobei es bei der KI-Integration eine Überschneidung gibt. Diese lautet „Help me Write“ und soll den Nutzern im gesamten Web dabei helfen, Texte vorzuschlagen, Textfelder zu füllen, markierte Texte zu optimieren und Ähnliches. In der folgenden Animation ist das Feature im Einsatz zu sehen.

Wie ihr in der Animation sehen könnt, wird die experimentelle Künstliche Intelligenz aktiv, sobald ihr einen Text markiert oder auch ein Textfeld antippt. Bereits vorhandene Texte lassen sich umformulieren, verlängern, kürzen oder anderweitig manipulieren, wie man es aus dem Gemini-ChatBot kennt. Findet die KI ein leeres Textfeld vor, kommt das namensgebende Feature zum Einsatz und kann eigene Texte auf Grundlage weniger Stichworte formulieren.

Die Optimierung von Texten inklusive einer integrierten Rechtschreibprüfung ist sicherlich sehr praktisch. Das gesamte Ausfüllen von Textfeldern hingegen ist vielleicht etwas, das dem Web bei einem breiten Einsatz nicht unbedingt guttun wird. Denn bei einer Verbreitung im meistgenutzten Browser könnte das schnell dazu führen, dass an vielen Stellen nur noch KI-generierte Inhalte zu finden sind, die vom Menschen nur noch angestoßen, aber nicht mehr selbst verfasst wurden.

