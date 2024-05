Google Fotos: Suchfunktion wird gestutzt – Vorschlag von erkannten Objekten wurde aus den Apps entfernt

Eine der wichtigsten Stärken von Google Fotos ist die Suchfunktion, die es den Nutzern seit jeher ermöglicht, Personen, Orte, Motive oder auch Objekte durch einen einfachen Suchbegriff zu finden. Schon bald dürfte die Suchfunktion durch den KI-Assistenten „Ask Photos“ abgelöst werden und verliert im Zuge dessen schon jetzt einen wichtigen Teil der Funktionalität – nämlich die Objektsuche.



Wer keine Muse hat, die eigenen Fotos zu beschriften, zu organisieren und in Alben zu packen, muss das bei Google Fotos nicht unbedingt tun. Denn die Fotoplattform macht einen guten Job darin, die Zusammenfassung für den Nutzer automatisiert zu erledigen. Möglich macht das unter anderem die starke Objekterkennung, mit der nach sehr vielen verschiedenen Gegenständen oder Motiven gesucht werden. Das reicht vom Auto über die Sonnenbrille und das Spielzeug bis zum Haus oder einer Speise. Praktisch, aber vielleicht nicht mehr lange vorhanden.

Denn bei vielen Nutzern sind die Objektvorschläge aus der Suchfunktion in diesen Tagen verschwunden. Personen und Orte sind weiterhin vorhanden, die Gegenstände hingegen sind nicht mehr enthalten und die Oberfläche der Suchvorschläge damit etwas leer. Zwar ist die Objektsuche weiterhin über eine Eingabe des Suchbegriffs möglich, aber die automatische Kategorisierung ist nicht mehr verfügbar. Damit geht ein nicht ganz unwichtiger Teil des Durchstöberns verloren.

Der Grund für das Entfernen dieser Funktion dürfte es sein, dass schon bald der KI-Assistent Ask Photos startet, mit dem sich Google Fotos in einer ganz neuen Qualität durchsuchen lassen soll. Während die Gesichtserkennung sowie die Ortsbestimmung zur Zuordnung sehr wichtig und auch an anderer Stelle zu erreichen sind, waren die Objekte ein Zusatz. Wir dürfen gespannt sein, ob der Umbau weiter in kleinen Schritten vorangeht oder es eines Tages eine plötzliche Umstellung geben wird.

