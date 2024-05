Künstliche Intelligenz bei Google: So setzt Google die KI-Funktionen bei den Apps und Plattformen ein

Die Künstliche Intelligenz steht bei Google schon seit einem Jahrzehnt im Mittelpunkt vieler Projekte, auch wenn sie nicht immer so deutlich sichtbar ist, wie das derzeit vor allem beim KI-ChatBot Gemini und dessen Integrationen der Fall ist. In einer eigens temporär eröffneten Erlebniswelt hat Google den KI-Einsatz jetzt demonstriert und viele Beispiele genannt, wo sie im eigenen Unternehmen und bei Partnern zum Einsatz kommt.



Google hat die Künstliche Intelligenz schon vor Jahren in viele Produkte integriert, diese aber oftmals eher im Hintergrund arbeiten lassen, sodass die Nutzer den täglichen Einsatz gar nicht mitbekommen. Das reicht vom bekannten GMail-Spamfilter über die personalisierte Websuche bis hin zur Google Fotos-Erkennung und den YouTube-Vorschlägen. Allesamt bekanntlich sehr treffsicher, aber ganz ohne offensichtlichen KI-Stempel.

Anlässlich des kürzlich stattgefundenen OMR-Festival in Hamburg hatte Google eine temporäre Erlebniswelt geschaffen, in der sich Besucher darüber informieren konnten, wie die Künstliche Intelligenz bei Google eingesetzt wird. Dabei geht es nicht nur um die Annehmlichkeiten der bereits erwähnten Produkte, sondern auch um Bereiche wie Nachhaltigkeit oder Mobilität, aber natürlich auch Marketing. Zuerst hatte man Gemini vorgestellt, das die Künstliche Intelligenz sehr öffentlich zur Schau trägt und seit Monaten in hohem Tempo ausgebaut wird.

Aber auch die Nutzung bei Google Workspace wurde demonstriert, die beeindruckenden Möglichkeiten von Gemini 1.5 Pro, der Einsatz bei Google Ads und in der Cloud sowie weitere Produkte, die dank KI-Erweiterung bessere Ergebnisse liefern und Prognosen abgeben können. Und gerade im Cloud-Bereich geht es dann schon im Business-Umfeld richtig zur Sache, denn die Gemini-Cloud kann ein echter Technologiepartner sein, der von der Code-Entwicklung über den Kundenservice bis hin zum Cashflow-Management manche Dinge optimieren kann.

Lest euch einfach einmal den Beitrag im Google-Blog durch, es gibt einige interessante Projekte zu entdecken, die wir euch auch schon vorgestellt haben. Unter anderem das Project Greenlight für die grüne Welle im Stadtverkehr oder auch die Eindämmung von Kondensstreifen im Flugverkehr.

