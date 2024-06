Google One: Ein weiterer wichtiger Vorteil verschwindet – erweiterter Support für Abonnenten wird eingestellt

Die Abo-Plattform Google One bietet den Nutzern viele Vorteile, zu denen neben dem zusätzlichen Speicherplatz, unbegrenzter KI-Bildbearbeitung oder Rabatten auch ein erweiterter Google-Support gehört. Letzter ist vielleicht ein wenig unterschätzt, aber für viele Menschen gar nicht so unwichtig und eventuell ein Grund für den Abschluss eines Abos. Doch jetzt bemüht sich das Google One-Team, diesen Vorteil zu verstecken und vielleicht einzustellen.



Es sind keine guten Zeiten für Google One-Abonnenten, denn in den letzten Wochen hat die Plattform eher damit Schlagzeilen gemacht, einige Vorteile einzustellen, zu denen unter anderem das Gratis-VPN oder der exklusive Zugang zur KI-Fotobearbeitung gehört. Jetzt dürfte der nächste Vorteil auf der Abschussliste stehen, der so manchem Nutzer vielleicht mehr wehtut als es bei den anderen beiden Abwertungen der Fall gewesen ist: Man streicht den schnellen Support.

Schon seit dem Start von Google One war der „schnelle Kontakt zu Google-Experten“ ein Vorteil des Abo-Pakets und gar ein fester Bestandteil in der Hauptnavigation der App – sowohl am Desktop als auch am Smartphone. Jetzt hat man den Support allerdings sowohl aus der Navigation als auch aus der Liste der Vorteile entfernt. Der Support lässt sich jetzt nur noch auf dem üblichen Weg über das Kontomenü und den Bereich Support bzw. Hilfe erreichen.

Zwar wird der Support in jeglicher Form für Google One damit nicht eingestellt, aber der erweiterte Support mit schnelleren Reaktionszeiten, besserer Erreichbarkeit und vielleicht auch in gewisser Form besserer Hilfestellung scheint damit Geschichte zu sein. Ob das eine gute Idee ist, darf bezweifelt werden. Es dürfte ein weiterer Schritt sein, um Kosten einzusparen und damit die Lukrativität von Google One für Google zu erhöhen.

» Google-Mitarbeiter sind unzufrieden: Harter Sparkurs trotz Milliardengewinn sorgt für internen Ärger (Bericht)

[9to5Google]