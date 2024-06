Android 15: Google veröffentlicht neue Beta für Pixel-Smartphones – Android 15 Beta 2.2 bringt Bugfixes

Nur wenige Tage nach der letzten Ausgabe hat Google eine neue Android 15 Beta angekündigt. Etwas zwei Wochen nach dem letzten Release hat man jetzt noch eine Zwischenversion veröffentlicht, die für alle Pixel-Smartphones im Beta-Kanal ausgerollt wird. Der neue Release enthält keine offiziellen neuen Features, sondern behebt ein offenbar wichtiges Problem mit dem Private Space.



Nachdem Google erst vor zehn Tagen die Android 15 Beta 2.1 veröffentlicht hat, die selbst nur fünf Tage nach der ersten Beta 2 kam, legt man jetzt mit der Android 15 Beta 2.2 nach. Wie es bei Zwischenversionen üblich ist, werden vor allem Probleme behoben. Für diesen Release spricht man von einem Problem mit der Private Space-Funktion, das man nun behoben haben will. Konkret geht es darum, dass die in den Private Space verschobenen Apps auch vom Homescreen verschwunden sind.

Behobene Probleme:

Verbleibende Probleme behoben, bei denen beim erstmaligen Erstellen eines privaten Bereichs auf einem Gerät App-Symbole vom Home-Bildschirm (oder von Home-Bildschirmen, wenn mehr als ein Home-Bildschirm hinzugefügt wurde) entfernt wurden. ( Problem Nr. 340868295 )

Ein Problem mit der Wallet-Rolle wurde behoben, das in einigen Fällen dazu führte, dass NFC-Zahlungen nicht funktionierten. ( Problem Nr. 340933949 )

Ein Problem wurde behoben, bei dem sich die App-Schublade beim Wischen nach oben nicht öffnete. ( Problem Nr. 335798568 )

Ein Problem mit dem NFC- Beobachtungsmodus wurde behoben , das in einigen Fällen die Verarbeitung von NFC-Zahlungen verhinderte.

Ein Problem wurde behoben, das manchmal dazu führte, dass mit 10-Bit-HDR aufgenommene Videos einen Grünstich hatten.

Verschiedene andere Probleme wurden behoben, die die Systemstabilität, Interaktivität und Konnektivität beeinträchtigten.

Das Update wird ab sofort per OTA verteilt, für alle Nutzer die sich im Beta-Kanal befinden. Wie ihr an diesem teilnehmen könnt und welche Neuerungen es beim kommenden Betriebssystem bisher gibt, könnt ihr in den folgenden Artikeln nachlesen.

» Android 15: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der zweiten Beta des neuen Betriebssystems

» Android 15: So könnt ihr die erste Beta auf eurem Pixel-Smartphone installieren + kurze FAQ zur neuen Version

[Android Developers Blog]

Letzte Aktualisierung am 2.06.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!