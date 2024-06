Google Lens & YouTube: Neue visuelle Suchfunktion für die Android-App – Objekte erkennen und suchen

Die smarte Bilderkennung von Google Lens ist in einigen Android-Apps integriert und mit YouTube folgt in diesen Tagen die nächste. Allerdings ist YouTube eine App, bei der man diese Integration bei aktueller Umsetzung wohl kaum erwartet hätte und es zeigt sich, dass das sicherlich nur der erste Schritt in Richtung einer umfangreichen visuellen Suche sein wird.



In der Android-App von YouTube zeigt sich bei ersten Nutzern eine Integration von Google Lens. Die visuelle Suche steht als zusätzliches Icon in der Suchleiste zur Verfügung und führt in die bekannte Lens-Oberfläche. Von dort können Nutzer per Kamera ein Objekt scannen und nach diesem bei YouTube suchen. Allerdings kommt das bei YouTube nicht objektbasiert oder per Bilderkennung an, sondern nur in Form einer Textbeschreibung des Objekts. Eine Suche nach ähnlichen Motiven innerhalb der Videos ist das also nicht.

Google Lens gibt die Textbeschreibung zurück und mit einem Tap lässt sich diese in das YouTube-Suchfeld einfügen. Das kann zwar praktisch sein, ist derzeit aber wenig smart. Vor allem im Vergleich mit der kürzlich präsentierten beeindruckenden Videosuche bei Gemini scheint diese Integration geradezu aus der Zeit gefallen zu sein. Aber vermutlich ist das auch nur der erste Schritt in eine solche Richtung, die auch die YouTube-App einschlagen könnte.

Erst vor wenigen Wochen hat man die Suche per Summen oder Pfeifen bei YouTube verbreitet und bietet dies mittlerweile in allen YouTube-Apps an. Neben der Textsuche und der Sprachsuche bzw. Audiosuche darf eine visuelle Suche daher nicht fehlen. Wir dürfen gespannt sein, in welche Richtung diese Integration weiterentwickelt wird.

