YouTube: Völlig neue Oberfläche für die Webversion im Testlauf – jetzt für Premium-Abonnenten (Screenshots)

Googles Designer experimentieren immer wieder mit angepassten Oberflächen bei YouTube und scheinen am jüngsten Experiment Gefallen gefunden zu haben. Denn ab sofort haben alle YouTube Premium-Abonnenten die Möglichkeit, das in ersten Reaktionen eher wenig populäre neue Design zu testen. Die neue Oberfläche lässt kaum einen Stein auf dem anderen und verabschiedet sich von der klassischen Struktur.



Die Videoplattform YouTube ist seit mittlerweile 17 Jahren unter dem Dach von Google zu Hause und hat sich in dieser Zeit sowohl funktionell als auch in puncto Design enorm verändert. Dennoch gab und gibt es einige Konstanten, die man bisher nicht angerührt hatte – wie etwa die Position des Videos, des Videotitels, der Zusatzinformationen oder auch der Kommentare. Vor wenigen Wochen hatte sich erstmals eine ganz neue Oberfläche gezeigt, bei der diese einzelnen Bereiche verschoben werden.

Die neue Oberfläche teilt die Gesamtdarstellung noch deutlicher als bisher in zwei Spalten: In der großen Hauptspalte findet sich nach wie vor das Video, aber alle anderen Dinge werden in die Seitenleiste verschoben. Dazu gehört der Titel, die Videobeschreibung, der Kanal, die Aktionsbuttons, die Kommentare und einiges mehr. Im Hauptteil findet sich nur noch das Video selbst sowie direkt darunter die langen Listen mit empfohlenen Videos.

Es wird deutlich, dass Google das Engagement auf der Videoplattform weiter erhöhen will und den aus eigener Sicht wichtigen Dingen wie den ähnlichen Videos mehr Raum geben möchte. Titel, Beschreibung und Kommentare gut und schön, aber diese bringen kein Geld ein. Ähnliche Videos durch die gesteigerten Abrufzahlen und Werbeblöcke hingegen schon. Schaut euch einmal die folgenden Screenshots an und bildet euch selbst eine Meinung. Wer das Ganze testen möchte und ein aktives YouTube Premium-Abo hat, kann es unter youtube.com/new aktivieren.









Das ist die neue YouTube-Oberfläche

