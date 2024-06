Pixel Watch 3: Das ist Googles neue Smartwatch – Leak zeigt nur leicht verändertes Gerät (Galerie & Video)

Google wird in wenigen Monaten die Pixel Watch 3 vorstellen, die in diesem Jahr nach letzten Informationen erstmals in zwei unterschiedlichen Größen auf den Markt kommen soll. Jetzt ist ein Schwung an Renderbildern geleakt worden, der uns einen vollständigen Blick auf die kommende Smartwatch ermöglicht. Es zeigt sich, dass es auch in diesem Jahr keine Design-Änderung geben wird – mit Ausnahme der Stärke des Geräts.



Bisher ist nur wenig über die kommende Pixel Watch 3 bekannt geworden, mit Ausnahme der Informationen, dass die Smartwatch in zwei verschiedenen Größen auf den Markt kommen soll. Ob es dabei bleibt und – falls ja – welche der beiden Größen jetzt geleakt worden ist, lässt sich derzeit nicht sagen. Jetzt hat der bekannte Leaker OnLeaks mal wieder vorlegen und uns einen Schwung an Renderbildern rund um die Pixel Watch 3 präsentieren können.

Auf den Fotos zeigt sich, dass Google dem Design erneut treu bleibt und die Smartwatch der ersten und zweiten Generation zum Verwechseln ähnlich aussehen wird. Rundes und rahmenloses Design, abgerundetes Display, eine große drehbare Krone und auf der Rückseite das mit der zweiten Generation eingeführte Sensor-Design. Lediglich bei der Dicke der Smartwatch soll wohl zugelegt worden sein. Denn statt 12,3mm soll die Smartwatch in diesem Jahr 14mm dick sein. Ob das tatsächlich nur am größeren Akku liegt, der um gerade einmal 3 mAh auf 307 mAH zulegen soll, würde ich bezweifeln.

Schaut euch einmal die folgenden Renderbilder und das Video der kommenden Pixel Watch 3 an. Die Bilder sollen wohl auf CAD-Daten basieren, die von Google offiziell für Hersteller von Schutzhüllen oder sonstigem Zubehör zur Verfügung gestellt werden. Daher ist davon auszugehen, dass wir tatsächlich die finale Smartwatch sehen. Wir erwarten die Präsentation der Smartwatch parallel mit den Pixel 9-Smartphones Anfang Oktober.









[91Mobiles]

