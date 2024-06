Google TV: Bald noch mehr Werbung im Live TV – neues Google TV Network für 20 Mio Nutzer angekündigt

Die Plattform Google TV präsentiert sich je nach Region in unterschiedlichem Umfang, wobei wenig überraschend in den USA das größte Angebot verfügbar ist. Dazu gehören seit einiger Zeit die Live TV-Kanäle, die mittlerweile in dreistelliger Anzahl vorhanden sind und in Kürze mit neuen Werbeformen bespielt werden können. Das spricht für einen baldigen internationalen Ausbau.



Google TV hat vor einiger Zeit die die Live TV-Kanäle gestartet, die seit dem vergangenen Jahr auch in Deutschland verfügbar sind – wenn auch in deutlich geringerem Umfang. Während es hierzulande nur einige wenige Anbieter gibt, bietet Google selbst in den USA mittlerweile 125 Kanäle, die vollkommen kostenlos gestreamt werden können – natürlich werbefinanziert. Laut den Angaben im Google-Blog wird dies von 20 Millionen Nutzern pro Monat verwendet. Jetzt will man diese stärker als bisher monetarisieren.

Man hat den Ausgebaut des „Google TV Network“ angekündigt, mit dem Werbetreibende sehr einfach auch die TV-Nutzer erreichen können – genau so einfach wie das bei YouTube der Fall ist. Derzeit geht es darum, die Werbespots im Werbenetzwerk hochzuladen, die dann von den Google TV-Algorithmen ausgespielt werden. Schon bald möchte man neue Werbeformate ankündigen – was für die Nutzer sicherlich bedeutet, dass es noch mehr Werbeunterbrechungen oder Werbeeinblendungen geben wird. Und das wiederum bedeutet, dass Google diesen neuen Monetarisierungskanal sicherlich schnell international ausbauen wollen wird.

Die 20 Millionen Nutzer monatlich sollen wohl im Durchschnitt 75 Minuten mit dem Google TV-Streaming verbringen – da kommen einige Stunden zusammen, die von Google monetarisiert werden können. Aber auch auf der anderen Seite möchte man sich demnächst öffnen und noch mehr Sender bei der Plattform aufnehmen.

