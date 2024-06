Apple WWDC 2024 Livestream: YouTube überträgt die Keynote des Apple-Events ab 19:00 Uhr Live (Video)

Heute Abend start die Entwicklerkonferenz Apple WWDC 2024 und wird wieder die volle Aufmerksamkeit der Tech-Welt auf sich ziehen – in diesem Jahr vielleicht noch mehr als zuvor. Apple-Events sind auch heute noch Tagesthema Nummer 1, doch in diesem Jahr überschlagen sich die Erwartungen regelrecht. Denn es werden nicht nur die üblichen Updates und Upgrades erwartet, sondern natürlich auch die mit Spannung erwartete KI-Strategie von Apple. Wer heute Abend Live mit dabei sein will, kann die WWDC-Keynote mit Tim Cook ab 19:00 im Livestream bei YouTube verfolgen.



Heute Abend startet die Apple WWDC 2024-Entwicklerkonferenz, eine der ältesten Konferenzen dieser Art. Die World Wide Developer Conference wird schon seit Tagen in den Medien als die längste und vielleicht wichtigste Konferenz seit vielen Jahren hochgeschrieben – die Erwartungen sind hoch. Das liegt vor allem daran, dass man sich in Cupertino bisher nur sehr zurückhaltend zur Künstlichen Intelligenz geäußert hat. Wie geht es mit Siri weiter? Geht es überhaupt weiter? Startet man nochmal ganz neu?

Natürlich wird es Neuerungen rund um iOS, MacOS, watchOS oder auch iPadOS geben, die für Apple-Nutzer sehr interessant sein werden. Was genau zu erwarten ist, werden Apple-Fanz ganz genau wissen oder finden diese Infos auf den einschlägigen Apple-konzentrierten Webseiten. Spannend ist, wie bereits erwähnt, die Künstliche Intelligenz, um die Apple in diesem Jahr nicht herumkommen wird. Schon im letzten Jahr ging man damit sehr spärlich um, aber spätestens nach den 100%-KI-Events von Google und Microsoft muss auch Apple liefern.

Die Apple WWDC Keynote beginnt um 19:00 Uhr deutscher Zeit und kann auf den verschiedensten Plattformen angesehen werden, wobei YouTube wohl die beste Lösung ist, um mit jedem Gerät und jeder Plattform dabei zu sein. Der bereits eingerichtete Stream trägt die Bezeichnung „WWDC 2024 — June 10 | Apple“ und streicht damit das seit einigen Jahren verwendete „Special Keynote“.









Livestream der Apple WWDC Keynote bei YouTube

Sollte es etwas Google-relevantes während des Livestreams bzw. auf dem Event geben, was ich eher ausschließen würde, werdet ihr es natürlich hier im Blog erfahren. Interessant wird aber auch sein, ob und wie Google auf das Apple-Event reagieren wird. In den meisten Fällen gibt es während der Events großer Konkurrenten immer wieder kleine Störfeuer-Ankündigungen, mit denen man etwas Aufmerksamkeit auf sich selbst lenken möchte. Recht sicher dürfte ein ein aktuelles Pixel Feature Drop mit neuen Funktionen.

Google-relevant könnte Apples KI sein. Denn laut letzten Gerüchten soll Apple keine eigene KI-Plattform haben – zumindest noch nicht – sondern sich die technischen Möglichkeiten bei OpenAI und vielleicht auch Google einkaufen. Kommt also Gemini in Apple-Form auf das iPhone? Das wird sehr spannend sein und in wenigen Stunden wissen wir vielleicht schon mehr.

Letzte Aktualisierung am 2.06.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!