Gemini auf dem iPhone: Apple stellt tiefe Integration der Google-KI auf dem iPhone in Aussicht

Apple hat gestern Abend zur WWDC 2024 geladen und während der aufgezeichneten Keynote wie üblich zahlreiche neue Produkte angekündigt – darunter die nächste Version von iOS sowie ein Ausblick auf die KI-Funktionen. Jetzt hat Apples Softwarechef Craig Federighi verraten, dass auch eine Integration von Google Gemini angedacht ist, um den Nutzern die Wahl zwischen mehreren KI-Sprachmodellen zu lassen.



Auch Apple kommt nicht um die Künstliche Intelligenz herum, auch wenn diese beim iPhone-Hersteller längst nicht so eine große Rolle einnimmt wie etwa bei Google und Microsoft. Dennoch hat man einige KI-Funktionen wie etwa Textverbesserungen, automatisches Textverfassen, eine deutlich verbesserte Fotoplattform und mehr gezeigt. Apple hat kein eigenes KI-Modell entwickelt, sondern setzt im Hintergrund auf die Unterstützung von OpenAI und dessen ChatGPT. Aber dabei muss es nicht bleiben.

In einem Interview hat Apples Softwarechef Craig Federighi verraten, dass man sich auch eine Integration von Google Gemini und anderen KI-Modellen vorstellen kann. Man will den Nutzern die Wahl lassen, da die Menschen in Zukunft möglicherweise ihre eigenen Präferenzen haben werden und man sich diesen nicht verschließen möchte. Allein das ist für Apple-Verhältnisse schon erwähnenswert. Dass man Google als einen der größten KI-Entwickler in Betracht zieht, scheint angesichts der letzten Jahre aber trotzdem überraschend.

Denn zuletzt war es eher so, dass Apple Google vollständig loswerden möchte, wobei immer wieder Gerüchte über eine Apple-Suchmaschine auftauchen, die Google vollständig vom iPhone verdrängen könnte. Die Integration der Google-KI geht hingegen in eine ganz andere Richtung und ist in puncto Tiefe der Integration eine noch engere Bindung an Google als zuvor. Darum darf man gespannt sein, wie eine solche Zusammenarbeit aussehen wird.

Federighi betont, dass man bisher nichts zu verkünden hat. Doch er hätte das auf großer Bühne wohl kaum erwähnt, wenn es nicht sehr konkrete Überlegungen oder Verhandlungen in diese Richtung geben würde. Erst vor wenigen Tagen ist die von Google betriebene Gemini-App für iOS auch in Deutschland gestartet.

