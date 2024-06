Gemini Update: Android-App startet in Deutschland, neue Notebook-Plattform, spektakuläre Demo und mehr

Rund um Googles KI-Plattform Gemini ist es in den letzten Tagen wieder sehr spannend geworden, denn Google hat gleich zwei neue Produkte in Deutschland gestartet sowie die Plattform in weitere Produkte integriert. Natürlich haben wir euch hier im Blog wie gewohnt zeitnah über alle Neuerungen, Integrationen und Ausblicke informiert und jetzt fassen wir das Ganze im wöchentlichen Gemini Update noch einmal kurz und knapp zusammen.



Gemini ist schon seit dem Start des KI-Modells das absolute Fokusprodukt im Hause Google, um das sich dann wie üblich nahezu alle Aktivitäten des Unternehmens drehen – diesmal sogar mehr als bei allen anderen Fokusprodukten der Vergangenheit. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass es in sehr kurzen Abständen neue Funktionen, neue Produkte und Integrationen sowie sonstige Verbesserungen rund um die KI-Plattform gibt. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Spektakuläre Gemini Live AR-Demo

Google hat einen Ausblick auf die Zukunft von Gemini gegeben, der längst nicht beim bereits mehrfach gezeigten Gemini Live endet. Denn darauf aufbauend hat man auch eine Augmented Reality-Demo in Kombination mit Smart Glasses gezeigt – nämlich das Project Astra. Mit diesem bringt man den KI-Assistenten auf eine ganz neue Ebene, schaut es euch unbedingt einmal an.

Darum heißt Gemini Gemini

Gemini ist kein Kunstwort, sondern hat gleich mehrere konkrete Begründungen, warum dieser Name für die KI-Plattform gewählt wurde. Wir zeigen euch, woher die Bezeichnung tatsächlich stammt. Es könnte kaum passender sein.

Gemini-Offensive auf Chromebooks

Gemini startet auf Chromebooks voll durch: Der KI-Assistent im Launcher, Help me Write im Browser, der magische Fotos-Editor für alle Nutzer und noch mehr. Hier findet ihr eine schnelle Zusammenfassung des großen ChromeOS-KI-Updates.

Gemini-App startet in Deutschland

Darauf haben wir lange gewartet und diese Woche war es soweit: Google hat den Startschuss für die Gemini Android-App in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie vielen weiteren EU-Ländern gegeben. Ab sofort kann die App installiert werden und auch hierzulande den Google Assistant auf Smartphones ersetzen. Nach der Installation könnt ihr es als festen Assistenten einrichten, der auf die magischen Worte „Hey Google“ hört und entsprechend gestartet wird.

Google startet Geminis NotebookLM in Deutschland

Und eine weitere App ist in Deutschland gestartet: Google hat NotebookLM jetzt für alle deutschen Nutzer und somit auch in deutscher Sprache zugänglich gemacht. Probiert die Plattform unbedingt einmal aus, es ist wirklich ein starkes Tool, das erst einmal von euch erkundet werden will.

