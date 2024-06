Google NotebookLM: Dokumente organisieren und per KI auswerten – starke Plattform startet in Deutschland

Google hat den KI-ChatBot Gemini bereits für sehr viele Nutzer geöffnet und bietet ihnen vielfältige Möglichkeiten – aber das Grundkonzept hat auch seine Grenzen. Jetzt hat man den breiten Start von NotebookLM in Deutschland angekündigt, das die Organisation, die Auswertung und die Kommunikation mit dem KI-ChatBot auf ein ganz neues Level heben kann. Trotz des eher sperrigen Namens verbirgt sich dahinter ein starkes Tool.



Der KI-ChatBot Gemini bietet den Nutzern die Möglichkeit, Bilddateien hochzuladen und zu diesen Fragen zu stellen. In einigen Regionen und Abostufen lassen sich auch PDF-Dokumente hochladen und ebenfalls in die Konversation einbauen. Allerdings beziehen sich alle Anfragen stets nur auf ein Dokument, sodass es eher ein Frage-Antwort-Spielchen ist. Mit dem schon im vergangenen Jahr erstmals gezeigten NotebookLM ändert sich das, denn dabei handelt es sich schon vom Grundkonzept her um ein ganz anderes Produkt.

NotebookLM versteht sich als Organisationshelfer, der den Nutzern dabei hilft, den Überblick über eine gewisse Datenflut zu behalten, Dokumente zu organisieren, diese zusammenzuführen oder auch neue Informationen zu generieren. Dazu könnt ihr einfach NotebookLM hier aufrufen und beginnt damit, eine Datei hochzuladen. Diese kann lokal von eurem genutzten Gerät stammen, aus Google Drive oder auch von einer Web-URL. Ihr könnt beliebig viele Dateien hochladen, Gemini wird diese für euch organisieren und die Arbeit mit den darin enthaltenen Informationen.

Derzeit ist NotebookLM ein eigenständiges Produkt, ich halte es aber für gut vorstellbar, dass diese grundsätzliche Funktionalität eines Tages in Google Drive oder Gemini integriert wird. Die Plattform ist noch im experimentellen Stadium und lässt sich auch mit einem aktiven Gemini-Abo zu noch höheren Aufgaben nutzen, steht grundsätzlich aber derzeit kostenlos zur Verfügung. Probiert das einfach einmal aus.









Die wichtigsten Funktionen von NotebookLM

Erhalten Sie eine Zusammenfassung: Wenn Sie zum ersten Mal ein Google-Dokument zu NotebookLM hinzufügen, wird automatisch eine Zusammenfassung zusammen mit wichtigen Themen und Fragen erstellt, damit Sie das Material besser verstehen.

Wenn Sie tiefer in die Materie eintauchen möchten, können Sie Fragen zu den von Ihnen hochgeladenen Dokumenten stellen. Zum Beispiel: Ein Medizinstudent könnte einen wissenschaftlichen Artikel über Neurowissenschaften hochladen und NotebookLM anweisen, „ein Glossar mit Schlüsselbegriffen im Zusammenhang mit Dopamin zu erstellen". Ein Autor, der an einer Biografie arbeitet, könnte Forschungsnotizen hochladen und eine Frage stellen wie: „Fassen Sie alle Interaktionen zwischen Houdini und Conan Doyle zusammen."

Ideen generieren: NotebookLM eignet sich nicht nur für Fragen und Antworten. Wir haben herausgefunden, dass einige der reizvolleren und nützlicheren Funktionen darin bestehen, Menschen dabei zu helfen, kreative neue Ideen zu entwickeln. Zum Beispiel: Ein Content-Ersteller könnte seine Ideen für neue Videos hochladen und fragen: „Erstellen Sie ein Skript für ein kurzes Video zu diesem Thema." Oder ein Unternehmer, der Geld sammelt, könnte seinen Pitch hochladen und fragen: „Welche Fragen würden potenzielle Investoren stellen?"

NotebookLM eignet sich nicht nur für Fragen und Antworten. Wir haben herausgefunden, dass einige der reizvolleren und nützlicheren Funktionen darin bestehen, Menschen dabei zu helfen, kreative neue Ideen zu entwickeln. Zum Beispiel:

