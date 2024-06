Fitbit Ace LTE: Google stellt neue Smartwatch für Kinder vor – vereint viele wichtige Funktionen (vorerst US-only)

Viele Eltern dürften schon einmal die Erfahrung gemacht haben, dass es gar nicht so einfach ist, eine optimale Smartwatch für ein Kind zu finden, das die Bedürfnisse beider Familienmitglieder abdeckt. Dem will Google jetzt mit der neuen Fitbit Ace LTE entgegenwirken – einer neuen Kinder-Smartwatch, die speziell für diesen Einsatzbereich entwickelt wurde und so manche Dinge zusammenführt, die man sonst kaum in einem Paket erhält.



Eine gute Kinder-Smartwatch (für Schulkinder) zu finden, ist nicht leicht: Entweder sind es billige Plastikbomber mit schlechter Leistung, sehr teure abgespeckte Geräte zum Preis einer vollwertigen Smartwatch oder es gibt nicht genügend Funktionen. Das liegt daran, dass gerade in diesem Bereich die Bedürfnisse von Eltern und Kind weit auseinandergehen. Das Kind möchte möglichst viele Interaktionsmöglichkeiten, während die Eltern vor allem wissen möchten, wo sich das Kind aufhält und es vielleicht auch kontaktieren können.

Google hat vor wenigen Tagen mit der Fitbit Ace LTE eine neue für Schulkinder konzipierte Smartwatch vorgestellt, die meiner persönlichen Meinung nach einen sehr guten Weg gefunden hat, diese Welten miteinander zu vereinen. Wie der Name schon suggeriert, verfügt die Smartwatch über eine LTE-Verbindung und ist somit erreichbar – auch telefonisch. Kinder erhalten eine benutzerfreundliche Oberfläche, die nicht nur zum Spielen einlädt, sondern auch zu sportlichen Aktivitäten. Eltern können den Standort des Kindes abfragen, die dazugehörigen Daten werden aber nach 24 Stunden und alle weiteren Daten nach maximal 35 Tagen gelöscht.

Zusätzlich zur Smartwatch hat Google einen „Fitbit Plan“ angekündigt. Für 9,99 Dollar pro Monat gibt es Zugang zu Fitbit Premium sowie einen darin inkludierten und unlimitierten kostenlosen Datentarif. Wer gleich zuschlägt, zahlt sogar nur den halben Monatspreis. Allerdings gilt das vorerst nur für US-Nutzer. Denn die Smartwatch ist derzeit nur in den USA zu haben, sollte aber recht bald auch hierzulande starten und ist daher auch Thema hier im Blog.









Schaut mal im Google-Blog bei der umfangreichen Ankündigung mit vielen weiteren Details und Abbildungen vorbei. Die wichtigsten Eckdaten sind sicherlich noch, dass die Smartwatch eine Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden hat – also täglich aufgeladen werden muss – und auch bis zu 50 Meter wasserdicht ist. Optimal für den Sommer. Die Smartwatch kostet in den USA 229,99 Dollar; zu einem internationalen Preis und Release-Datum hat man sich in der ersten Ankündigung nicht geäußert.

