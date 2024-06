Pixel Update: Neues VPN wird ausgerollt, neue Infos zu den Pixel 9-Smartphones, Pixel 9a-Spekulation und mehr

Die erste Pixel-Woche im Juni geht zu Ende und hat uns auch in den letzten sieben Tagen wieder eine ganze Reihe interessanter Neuigkeiten rund um die Pixel-Smartphones und das Hardware-Portfolio gebracht. Wir haben euch wieder neue Informationen zu den Pixel 9-Smartphones geliefert, Spekulationen zum Pixel 9a, die Pixel 9-Wallpaper zum Download und einiges mehr. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage waren rund um die Pixel-Produkte auch diesmal wieder sehr interessant: Es gab neue Informationen zu den Pixel 9-Smartphones, weniger rosige Aussichten für die nächsten Monate, der Rollout eines neuen Pixel-VPN und Ausblicke auf das kommende Jahr. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Die größte Schwäche des Pixel 8a ist das Pixel 8

Google hat kürzlich das Pixel 8a auf den Markt gebracht. Dieses kommt zwar bei den frühen Testern und Reviewern insgesamt sehr gut an und wäre ein starkes Einzelgerät, aber leider hat es mit dem Pixel 8 einen solch starken (und mittlerweile auch günstigen) großen Bruder, dass es das Gerät nicht einfach hat.

Wird es kein Pixel 9a geben?

Es spricht einiges dafür, dass das Pixel 8a erst einmal das letzte seiner Art bleiben wird und Google im nächsten Jahr kein Pixel 9a auf den Markt bringen wird. Erstmals prognostiziert wurde das schon vor über zwei Jahren und mittlerweile sprechen weitere Punkte dafür.

Pixel 9 Wallpaper zum Download

Wir bieten euch wie üblich alle neuen Pixel-Hintergrundbilder zum Download an. Schon jetzt, mehrere Monate vor dem Start, wurden die Pixel 9-Wallpaper geleakt.

Neue Pixel 9-Leaks zum Tensor G4

Es gibt neue Infos zum Tensor G4 in den Pixel 9-Smartphones. Dabei scheint es sich mal wieder um ein echtes Powerpaket zu handeln, mit dem Google stark auftrumpfen könnte. Hier findet ihr alle technischen Details zum neuen SoC.

Google startet neues Pixel VPN

Weil das Google One VPN schon in wenigen Wochen eingestellt wird, dieses auf den Pixel-Smartphones aber bestehen bleibt, rollt Google jetzt eine neue Version der App aus. Das Pixel VPN wird auch in den nächsten Jahren noch bestehen bleiben.

Diskussionen über manipulierte Pixel-Smartphones

In den Reparaturbedingungen zu den Pixel-Smartphones (USA) hatte Google festgelegt, dass manipulierte Geräte mit nicht-autorisierten Teilen weder repariert noch zurückgesendet werden. Während Erstes nachvollziehbar ist, sorgt das Zweite natürlich für große Diskussionen.

Pixel-Verkaufszahlen stagnieren

Nach einigen Jahren des Wachstums scheinen die Pixel-Smartphones wieder an eine Grenze zu kommen. Denn laut den Marktforschern stagnieren die Verkaufszahlen und sind im Jahresvergleich sogar ein wenig zurückgegangen. Mit Blick auf das aktuelle Portfolio gibt es auch wenig Grund zur Hoffnung, dass sich das im Laufe von 2024 ändert.

Pixel-Deals bei Amazon

Der Google Store bei Amazon hat die Pixel-Deals gestartet. Nur wenige Tage lang gibt es hohe Rabatte auf die Pixel-Smartphones sowie Bundle-Angebote mit den Pixel Buds Pro. Solltet ihr nicht verpassen, ein paar Auszüge aus den Aktionen findet ihr in der folgenden Auflistung.

Letzte Aktualisierung am 6.06.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

