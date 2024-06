Pixel-Smartphones: Neues Google VPN wird ausgerollt – ersetzt das bald eingestellte Pixel VPN by Google One

In wenigen Tagen wird das Google One VPN eingestellt und für die meisten Nutzer der Abo-Plattform nicht mehr als Gratis-Vorteil nutzbar sein – es sei denn, sie besitzen ein Pixel-Smartphone. Gestern Abend hat Google mit dem Rollout des neuen Pixel VPN by Google One begonnen, das die bisherige App ersetzen und den versprochenen Zugang zum Virtual Private Network weiterhin ermöglichen soll.



Das angekündigte Aus des Google One VPN war nicht nur sehr überraschend, sondern für so manche Nutzer auch ärgerlich – insbesondere wegen der ebenfalls überraschend kurzen Zeitspanne bis zur Einstellung. Denn man wird dem VPN noch in diesem Monat den Stecker ziehen und dieses nur noch für Pixel-Nutzer anbieten, denen man es beim Kauf als kostenlosen Vorteil versprochen hat. Um das zu ermöglichen, wird die angekündigte Umstellung für Pixel-Nutzer jetzt durchgeführt.

Seit gestern taucht bei ersten Pixel-Smartphones ein neues VPN by Google One auf. Dabei handelt es sich um eine auf Systemebene integrierte App, die den Zugang für die siebte Pixel-Generation und das Pixel Fold ermöglicht. Pixel 8-Nutzer haben diese App bereits seit Beginn an und für Pixel 6-Nutzer hatte man den Zugang niemals versprochen, sodass es für diese ebenfalls eingestellt wird. Das „VPN by Google One“ ersetzt das „Pixel VPN by Google“ und sollte laut dieser Supportseite eigentlich als „Google VPN“ ausgerollt werden.

Die ähnlich klingenden Namen und auch obiger Screenshot zeigen schon, dass es in den nächsten Wochen bis zum Abschluss der Umstellung sicherlich zu Verwirrungen kommen könnte. So lange der Zugang zum VPN erhalten bleibt, sollte das aber kein großes Problem sein. Google hat den Rollout für den 3. Juni angekündigt, bisher gab es aber weder ein Systemupdate noch das erwartete Juni-Update. Dennoch gab es wohl eine Hintergrund-Aktualisierung, die die neue Umsetzung jetzt auftauchen lässt.

