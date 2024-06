Wie lange hält mein Chromebook?

Notebooks und PCs halten nicht ewig. Nach einigen Jahren spüren die Nutzer, dass die Performance nicht mehr jene vom ersten Tag erreicht. Dafür gibt es unterschiedliche Ursachen.



Die Anforderungen an das System steigen

Die Prozessoren von Computern werden immer schneller und der Speicher immer größer. Programmierer nutzen diese Optionen für ihre Software. Diese Komplexität stellt ältere Computer vor Probleme. Ein Beispiel ist der Browser Google Chrome, der das Laptop nicht nur durch Erweiterungen bremst.

Wer viel im Internet surft und die Webseiten geöffnet lässt, füllt schnell den Cache. Zwar schickt der Chrome nicht genutzte Tabs in den Ruhemodus, doch verbraucht dies trotzdem Arbeitsspeicher. Werden der Cache und die Cookies nicht regelmäßig gelöscht, können sich so viele Daten ansammeln, dass das Notebook einfriert. Je weniger RAM ein Laptop besitzt, desto eher kommt der Nutzer an die Grenzen des Systems.

Speicher kostet Geld

Die Größe des Arbeitsspeichers übt einen großen Einfluss auf die Performance eines Laptops aus. Neben der Speicherkapazität spielt dabei die Geschwindigkeit eine Rolle. Von ihr hängt ab, wie schnell der Daten verarbeitet. Für die optimale RAM-Größe spielt die geplante Nutzung des Computers eine wichtige Rolle. Acht Gigabyte sollten es jedoch in jedem Fall sein. Für viele Anwendungen sind 16 Gigabyte besser. Weniger Speicher senkt zwar die Anschaffungskosten, trübt jedoch das Nutzererlebnis. Deshalb lohnt es sich nicht, am RAM zu sparen. Wohl dem, der sich keine Gedanken über das Budget machen muss. Manchmal lässt sich sogar in der Freizeit mit etwas Unterhaltung Geld einsammeln.

Die Lebensdauer eines Laptops

Zum Geld verdienen eignet sich das Spiel zwar nicht, aber wenn es der Zufall will, füllt sich möglicherweise das Konto für den Kauf eines neuen Computers. Die Endlichkeit seines Lebenszyklus liegt an verschiedenen Aspekten. Zum Ersten beeinflusst die Lebensdauer des Betriebssystems die Nutzbarkeit eines Computers. Google stellt bei modernen Versionen des Chrome OS den Updateservice nach acht Jahren ein. Wer ein Gerät gebraucht kauft, muss mit einer geringeren Lebensdauer rechnen. Ein Upgrade scheitert nicht selten an der inkompatiblen Hardware.

Ein Hauptproblem stellt für einen Computer der Staub dar, der sich im Inneren ansammelt. Zuerst nehmen die Nutzer die Alterung ihres Gerätes normalerweise an einem lauter werdenden Lüfter wahr. Irgendwann laden Apps nicht mehr so zügig wie früher. Dies liegt meist an den Updates auf neuere Versionen, denen die Hardware nicht gewachsen ist. Ein Verzicht auf die Updates ist aus Sicherheitsgründen jedoch nicht empfehlenswert. Auch ein im Vergleich zu früheren Zeiten verlangsamter Boot-Vorgang weist auf ein Ende des Lebenszyklus des Chromebooks hin.Die Lebensdauer des Gerätes hängt also nicht nur von der Haltbarkeit der Hardware ab.