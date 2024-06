Gemini: Google startet neue Android-App in Deutschland – kann nun auch in Europa den Google Assistant ersetzen

Google entwickelt die KI-Plattform Gemini nach wie vor mit Hochdruck und arbeitet auch daran, den KI-ChatBot so breit wie möglich zugänglich zu machen. Jetzt profitieren endlich auch europäische und somit auch deutsche Nutzer davon, denn die zuvor hierzulande nicht verfügbare Gemini-App für Android wird ab sofort ausgerollt. Diese kann unter Android optional den Google Assistant ersetzen.



Vor einigen Monaten ist die Gemini Android-App gestartet, die zunächst nur für US-Nutzer angeboten und wenig später für weitere Regionen geöffnet wurde. Den europäischen Raum (inklusive UK) hat man aus nicht näher genannten Gründen zunächst allerdings ausgelassen. Das ließ sich zwar ohne große Probleme per APK-Download umgehen, aber die breite Masse der Nutzer tut so etwas eher nicht, sodass erst jetzt der große Startschuss für Gemini am Smartphone in Deutschland fällt.

Ab sofort wird Gemini für alle Nutzer in Europa über die bereits vorhandene Google-App ausgerollt. Sobald euch der Rollout erreicht, seht ihr das Gemini-Logo, so wie das in der obigen Animation dargestellt wird. Mit einem Tap aktiviert ihr Gemini und könnt den KI-ChatBot wahlweise als Standard einstellen, der dann auch den Google Assistant am Smartphone ersetzt. Das sind die einzigen notwendigen Schritte, denn alles Weitere ist bereits auf eurem Smartphone vorhanden.

Ist Gemini aktiviert, könnt ihr den KI-ChatBot jederzeit über die bekannten Wege aufrufen. Von der Sprachanweisung über das Gemini-Icon bis hin zu möglichen Tastenkombinationen, die auf eurem Smartphone eingerichtet sind.









Erst vor wenigen Tagen hat man Gemini für Chromebooks angekündigt und damit auch in diesem Bereich für eine Verbreitung des KI-ChatBots gesorgt. Auch iOS-Nutzer dürfen sich bald freuen, denn auf der Apple-Plattform wird Gemini ebenfalls im Laufe der nächsten Tage innerhalb der Google-App starten.

[Google-Blog]

