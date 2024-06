Google Messages: Änderung in der Konversationsliste – Nachrichten-Entwürfe werden nicht mehr gezeigt

Messenger-Apps wie Google Messages bieten die praktische Funktion, dass bereits eingetippt und noch nicht abgesendete Nachrichten innerhalb der App erhalten bleiben und als Entwurf gespeichert werden. Bisher war es sehr einfach, diese Entwürfe zu finden, doch mit dem jüngsten Update hat man ein Feature aus der App entfernt, das direkt in der Liste der Konversationen über einen begonnenen Text informiert.



Google Messages speichert jede Texteingabe in der Konversationsansicht automatisch und ermöglicht es den Nutzern, diese jederzeit zu unterbrechen und später wieder aufzunehmen. Sei es aus Zeitmangel, weil man doch noch einmal darüber nachdenken möchte oder einfach nicht die richtigen Worte findet. Bisher war es so, dass dies auch in der Liste der Konversationen sichtbar war, denn diese wurde dann nach oben in die Liste gebracht, mit dem Wörtchen „Entwurf“ versehe und ein Auszug davon in der Liste gezeigt. Auf dem ersten Screenshot ist das zu sehen.

Jetzt hat man dieses praktische Feature allerdings aus der App entfernt und präsentiert das Ganze jetzt so wie auf dem zweiten Screenshot. Zwar wandert die Konversation weiterhin nach oben, aber das Label „Entwurf“ verschwindet und auch der Textauszug ist nicht vorhanden. Die Konversation wirkt so wie jede andere und gibt keinen Aufschluss darüber, dass man dort schon etwas begonnen hat.

Ob es sich dabei um einen Bug handelt oder man dieses Feature „aufgrund geringer Nutzung“, wie es bei Google oft so schön heißt, eingestellt hat, ist noch nicht bekannt. Mit einem der nächsten Updates werden wir es wissen, ob diese Information zurückkehrt oder weiterhin nicht mehr vorhanden ist.

