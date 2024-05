Google Messages: Nachrichten nachträglich bearbeiten – neue Funktion wird jetzt ausgerollt (Screenshots)

Mit der Messenger-App Google Messages soll das hauptsächlich von Google entwickelte RCS-Format etabliert und dessen Möglichkeiten voll ausgenutzt werden – was bisher noch nicht in vollem Umfang der Fall ist. Jetzt wird im Rahmen des aktuellen Android Feature Drop eine Funktion ausgerollt, die sich bisher nur in Teardowns gezeigt hatte: Bereits versendete Nachrichten lassen sich nachträglich bearbeiten.



Googles Messenger-App hat zuletzt eine Reihe von Updates erhalten, wobei der letzte Schwung hauptsächlich aus der Gemini-Integration in Google Messages bestand – und jetzt gibt es das nächste Update. Nutzer haben jetzt die Möglichkeit, einzelne Nachrichten nachträglich zu bearbeiten. Das gilt natürlich auch dann, wenn die Nachricht bereits versendet wurde, bereits beim Empfänger angekommen und auch schon gelesen worden ist. Es ist also eine vollständige Bearbeitungsmöglichkeit ohne funktionelle Einschränkung – lediglich eine zeitliche Begrenzung ist vorhanden.

Die Nachrichten lassen sich bis zu 15 Minuten nach dem Absenden bearbeiten. Alles darüber hinaus ist in Stein gemeißelt und nicht mehr änderbar, was vermutlich auch in Zukunft so bleiben wird. Auf obigen Screenshots könnt ihr sehen, wie diese Funktion umgesetzt wurde: Die zu bearbeitende Nachricht muss markiert werden und bietet anschließend über das Stift-Icon die Möglichkeit zur Bearbeitung. Die Bearbeitung findet direkt im Eingabefeld statt, in das die Nachricht wieder hereinkopiert wird.

Die Bearbeitung kann in beliebigem Umfang erfolgen, es wurde keine Form der Einschränkung angekündigt. Nach dem erneuten Absenden wird die Nachricht sowohl beim Absender als auch bei allen Empfängern verändert dargestellt. Glücklicherweise mit einem Hinweis, der auf die getätigte Bearbeitung hinweist, sodass bei einigen merkwürdigen Konversationsabläufen keine Fragezeichen entstehen müssen. Über ein Kontextmenü lassen sich die vorherigen Versionen der Nachricht abrufen.

Die neue Funktion wird in diesen Tagen für alle Nutzer ausgerollt. Es funktioniert nur dann, wenn alle in der Konversation befindlichen Nutzer bereits die aktuelle Version der App haben. Gerade in den ersten Tagen ist es daher möglich, dass ihr es nicht mit allen Chatpartnern testen / nutzen könnt.

[Google-Blog]