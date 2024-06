Google Pixel 9: Was kann das neue Flaggschiff-Smartphone & welche Variante ist die beste?

Google Fans warten sehnsüchtig auf den Herbst 2024, denn dann kommt das neue Flaggschiff der Pixel-Serie auf den Markt. Bislang war unklar, ob lediglich zwei unterschiedliche Geräte veröffentlicht werden, oder ob Google sogar bis zu vier Smartphones auf den Markt bringt. Es existieren bereits unterschiedliche Gerüchte und die Informationen verdichten sich. So sieht vieles danach aus, dass neben dem Pixel 9 und dem Pixel 9 Pro noch eine XL- und eine Fold-Variante herausgebracht werden. Obwohl es erst im Herbst des Jahres endgültige Gewissheit gibt, möchten wir bereits verschiedene Varianten vorstellen.



Bereits mit dem Google Pixel 8 sorgte der Anbieter dafür, den Smartphone-Markt aufzumischen. Nicht nur iPhone und Samsung bringen jeden Herbst Bewegung ins Spiel, Google zieht mit. 2023 kamen mit dem Google Pixel 8 und der Pro-Variante zwei leistungsstarke Geräte auf den Markt, die bei den Flaggschiffen mitschwimmen können. Das ist auch nötig, denn die Ansprüche von Verbrauchern sind deutlich gewachsen. Heute erwarten die Nutzerinnen und Nutzer nicht nur, dass sie telefonieren und im Internet surfen können, sondern auch Top-Spiele auf mobilen Geräten spielen und sogar Erinnerungen durch die Aufnahme von Fotos oder Videos in hoher Qualität festhalten können.

Auch wenn es bislang nur Gerüchte rund um die neuen Flaggschiffe von Google gibt, reichen sie aus, um sie hier zu präsentieren. Spannend ist dabei vor allem ein Rückwärtsvergleich zu den Vorgängermodellen. Was wird das Google Pixel 9 können, was die Serie 8 noch nicht leisten konnte? Wir schauen es uns an.



Das Google Pixel 9 in den erwarteten Varianten

Was am Ende wirklich „unter der Haube“ steckt, wird sich erst mit der Veröffentlichung der neuen Geräte zeigen. Einige Fakten sind aber bislang schon bekannt und die möchten wir nachfolgend in der Übersicht vorstellen. Wir gehen von vier Geräten aus, alle Informationen basieren aber bislang noch auf Spekulationen!

Pixel 9 Pixel 9 Pro Pixel 9 Pro XL Pixel 9 Pro Fold SoC Tensor G4 Tensor G4 Tensor G4 Tensor G4 Display 6,03 Zoll 6,2 Zoll 6,5 Zoll Außendisplay: 6,4 Zoll – Innendisplay 7,9 Zoll Abmessung 152,8 × 71,9 × 8,5 mm 152,8 × 71,9 × 8,5 mm 162,7 × 76,6 × 8,5 mm Aufgeklappt: 155,2 × 150,2 × 5,27 mm – Zugeklappt: 155,2 × 77,1 × 10,54 mm Kameras Hauptkamera, Ultrawide Hauptkamera, Ultrawide, Telephoto Hauptkamera, Ultrawide, Telephoto Hauptkamera, Ultrawide, Telephoto (Innen- und Außenkamera) Zusätze Display-Schutzfolien-Erkennung, Thermometer Sensor, eventuell Qi2-Ladestation Eventuell Qi2-Ladestation, Thermometer Sensor Unbekannt

Die Spezifikationen der Geräte können sich sehen lassen. Google wird sich nicht hinter der Konkurrenz von Samsung und Apple verstecken müssen. Das zeigt auch ein Blick in das nachfolgende Video, das die Pro-Variante des Google Pixel 9 mit dem iPhone 15 und dem Samsung 24 Ultra vergleicht:

Gerüchteküche: Was bereits über das Google Pixel 9 gemunkelt wird

Das Google Pixel 8 stellte die meisten Nutzer solide zufrieden, brachte aber auch seine Schwachstellen mit. Besonders groß war die Kritik am Prozessor, der zu wenig Leistungsfähigkeit ins Gerät brachte. Generell gehören die Tensor-Prozessoren nicht zu den schnellsten Modellen, allerdings setzt Google jetzt auf die nächste Generation. Enthusiasten sind überzeugt, dass der Google Tensor G4 mit künstlicher Intelligenz die Video- und Fotofunktion deutlich verbessern wird.

Unter Smartphone-Fans ist es normal, dass die Gerüchteküche viel Dampf entwickelt und Leaks für viel Wissen sorgen. Auch für das neue Google Pixel 9 gibt es bereits eine Reihe von Vorwissen und das möchten wir an dieser Stelle präsentieren. Wir haben die sechs wichtigsten Leaks zusammengefasst und stellen sie vor.

1. Google Pixel 9 soll kompakter auf den Markt kommen

Smartphones werden traditionell immer größer, sehr zum Unmut einiger Nutzer. Google scheint sich hier für einen Sonderweg zu entscheiden, die Geräte werden trotz mehr Leistung immer kleiner. Das zeigt ein Blick auf die bisherige Entwicklung:

Das Pixel 6 kam mit 6,4 Zoll auf den Markt

Das Pixel 7 maß nur noch 6,3 Zoll

Das Pixel 8 wies schließlich 6,2 Zoll auf

Beim Pixel 9 gehen wir von 6,03 Zoll aus

Obwohl es sich dabei nur um Leaks handelt, ist die genannte Größe von 152,8 mm Höhe, 71,9 mm Breite und 8,5 mm Dicke sehr wahrscheinlich. Obwohl das Gerät damit zwar etwas höher und breiter als sein Vorgänger wäre, würde sich die Dicke um 0,4 mm reduzieren.

2. High-End-Display soll für noch mehr Smartphone-Qualität sorgen

Schon das Display des Google Pixel 8 konnte vollumfänglich überzeugen, viele Änderungen wird es daher nicht geben. Full HD+, ein hochwertiges OLED-Panek und eine Aktualisierungsrate von 120 Hz werden auch dieses Mal wieder mit an Bord sein.

Es wird gemunkelt, dass die neuen Geräte mit Gorilla Glass Victus 2 ausgestattet sein könnten. Damit wäre in Sachen Displayschutz eine weitere Stufe erreicht. Ob es dazu kommt, zeigt sich bei der offiziellen Vorstellung durch Google selbst. Sie wird für den Spätsommer des Jahres 2024 erwartet.

3. Kamerasensoren könnten sich künftig deutlich verbessern

Zwei rückseitig verfügbare Kameras soll es beim Google Pixel 9 geben. Für das Pro-Modell soll es künftig ein Telefoto-Modul geben. Alle Hobby-Knipser sollten sich daher genau überlegen, ob es die Klassik-Variante oder doch die High-End-Pro-Variante sein darf. Gute Nachrichten gibt es für die Klassik-Nutzer, denn auch hier könnte sich die Fotokamera noch einmal verbessern.

Derzeit wird von einem XL-Sensor mit insgesamt 48 Megapixel ausgegangen. Großartige Änderungen der Hauptkamera sind nach derzeitigem Stand nicht vorgesehen. Die Isocell-GN2-Sensoren aus dem Hause Samsung haben schon beim Pixel 8 ihre Kompetenz unter Beweis gestellt. Mit einem Blickfeld von insgesamt 126° lassen sich Gruppenfotos ebenso aufnehmen wie Landschaften und entfernte Gebäude.

4. Mehr Schnelligkeit soll einen riesigen Vorteil mitbringen

Zwar war schon das Google Pixel 8 ein würdiges Smartphone, allerdings sorgte der Chipsatz für einige Nachteile. Die von Samsung gefertigte Tensor-G-Plattform brachte in der Vergangenheit nicht die gewünschte Performance und machte die Geräte langsam. Das soll sich ändern, denn der Tensor G4-Chipsatz für das Google Pixel 9 wird leistungsstärker und schneller arbeiten.

Das ist zwingend erforderlich, da die Prozessorleistung des Pixel 8 bei Geekbench gerade einmal den 21. Platz möglich macht. Nicht nur für Gamer, sondern auch für alle, die leistungsstarke Apps auf dem Smartphone nutzen, ist dies der einzige Schritt in die richtige Richtung.

5. Neue KI-Features sollen für Spannung sorgen

Das Thema KI ist auch bei Smartphones wichtiger denn je. Google hat mit Gemini seine eigene Plattform hervorgebracht, die auf ein schnelles Handy angewiesen ist. Auch an dieser Stelle ist die hohe Leistung des Prozessors von Bedeutung.

Erste Hinweise deuten darauf hin, dass das Google Pixel 9 noch mehr KI-Berechnungen außerhalb der Cloud durchführen kann. So soll es dann möglich sein, Bilder zu generieren, ohne dabei im Internet zu surfen. Da das Pixel 9 von Haus aus mit der Android Version 15 an den Start gehen wird, dürften auch dort noch einige KI-Tricks warten. Einige Fakten zu Android 15 wurden bereits geleakt, es werden aber bis zur Veröffentlichung noch einige mehr dazukommen.

Was wir bisher wissen:

Verbesserte Satellitenkommunikation mit nativer Unterstützung

Privater Datensafe für mehr Sicherheit im Umgang mit privaten Daten

Inkludierte Sicherheitsfunktionen mit Diebstahlschutz

KI-Echtzeitschutz vor gefährlichen Apps

Nutzung des neuen Health Connect anstelle des alten Google Fit

Verbesserte Benachrichtigungsfunktionen

Sehr viel bessere Akkulaufzeit für Geräte im Standby

Apps archivieren und Nutzerdaten beibehalten

Vereinfachte Sprachsteuerung per KI (denkbar)

Auch hier werden sich die endgültigen Fakten erst bei der Veröffentlichung bestätigen. Der Switch von Android 14 auf 15 wird allerdings bedeutende Verbesserungen und mehr Fokus auf KI mit sich bringen. Obwohl das Betriebssystem ebenfalls erst im Herbst fertiggestellt werden soll, wird das Pixel 9 von Haus aus damit ausgestattet sein. Die Beta-Version ist seit April 2024 für geeignete Endgeräte (unter anderem das Google Pixel 8) verfügbar. Wer schon einmal ausprobieren möchte, findet jetzt die Möglichkeit dazu. Allerdings raten Experten davon ab, das einzige Smartphone mit einer Beta-Version zu betreiben. Grund hierfür ist, dass es meist noch potenzielle Probleme geben kann und der Support noch nicht ausgereift ist.

5. Vermutetes Erscheinen im Oktober 2024

Die Markteinführungen der bisherigen Google Pixel Geräte erfolgten konsequent im Oktober. Es ist davon auszugehen, dass Google von dieser Gewohnheit nicht abweichen wird. Preislich gibt es noch keinerlei Hinweise, von starken Erhöhungen ist aber nicht auszugehen.

Der letzte Preisschock ereilte Fans der Smartphone-Serie bei der Einführung des derzeit amtierenden Pixel 8. Im Vergleich zum Vorgänger wurden die Preise um rund 150 Euro angehoben. Dieser Schock dürfte erst einmal ausgereicht haben. Bisher geht man gemeinhin davon aus, dass für das Pixel 9 keine weitere Preiserhöhung kommen wird.

Google Pixel 9 vs. Pixel 8 – die größten Unterschiede im Detail

Jetzt noch ein Pixel 8 kaufen oder einfach auf den Release des neuen Modells warten? Für die meisten Google-Liebhaber ist ein Neukauf im Sommer 2024 nicht mehr relevant. Es sind nur noch wenige Monate, bis das neue Flaggschiff an den Start geht und mit noch mehr Elan unter der Haube daherkommt.

Obwohl einige Punkte gleich geworden sind, zeigt sich in der Gegenüberstellung das Pixel 9 als klarer Gewinner. Wir haben aus den bisher bekannten Fakten eine Übersicht erstellt, die beim Vergleich helfen soll.

Google Pixel 8 Google Pixel 9 Startpreis 699 US-Dollar 699 US-Dollar (Gerücht) Display 6,2 Zoll 6,03 Zoll Aktualisierungsrate 120 Hz 120 Hz Helligkeit 1.400 Nits Noch unbekannt Speicher 128 GB, 256 GB 128 GB, 256 GB Prozessor Tensor G3 Tensor G4 Frontkamera 10,5 MP 13 MP Rückkamera 50 MP Hauptkamera, 12 MP Ultraweitwinkel 50 MP Hauptkamera, 12 MP Ultraweitwinkel Akkuleistung 4.575 mAh Noch unbekannt

Gemessen an den bisher bekannten Fakten scheint sich das Google Pixel 9 insbesondere in Sachen Prozessor zu verbessern. Das war in der Vergangenheit der Hauptkritikpunkt am Modell 8 und soll nun behoben werden. Damit wäre es dann auch möglich, dass das Flaggschiff aus dem Hause Google gleichauf mit den großen Marken iPhone und Samsung zieht.

Der Akku des Pixel 9 soll sich Gerüchten zufolge kaum verändern

Eine solide Akkuleistung ist wichtig, hier gab es bei der Hardware bislang aber kaum Gründe für Beschwerden. Voraussichtlich wird der Akku der neuen Smartphone-Generation eine Leistung von 4.575 und 5.050 mAh auf Lager haben. Neu könnte sein, dass Wireless Charging und die beliebte Schnellladefunktion unterstützt werden.

Upgrade-Potenzial ist im Bereich des kabellosen Ladens zu erwarten. Es gibt Gerüchte, dass der neue Qi2-Standard unterstützt werden soll. Das würde bedeuten, dass Nutzer ihr Pixel 9 künftig mit einer Leistung von bis zu 15 Watt aufladen können. Hinzu kommt, dass Qi2 Magnetic Power Profils unterstützt – eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Vorgänger.

Spannend zu wissen: Das Magnetic Power Profile wurde ursprünglich von Apple salonfähig gemacht. Als MagSafe bekannt, ermöglicht die Technologie eine noch schnellere Aufladung des Smartphones.

Google Pixel 9 vs. Samsung 24 Ultra – wer gewinnt?

Das Google Pixel 9 wird sich vor allem gegen zwei namhafte Konkurrenten behaupten müssen. Das Samsung 24 Ultra hat die Messlatte hochgesetzt. Insbesondere in puncto Kamera scheint sich das Gerät behaupten zu können. Seit Januar ist es für Fans der Marke Samsung erhältlich und liefert jede Menge Technik im schlanken Gehäuse.

Das Pixel 9 wird etwas kleiner auf den Markt kommen, muss sich aber gegenüber der Konkurrenz nicht verstecken. Der Google Tensor 4 Prozessor soll dem Samsung Exynos 2400 gegenüber ebenbürtig sein und auch der geplante Octa-Core-Prozessor für das Pixel 9 soll mit dem Deca-Core-Prozessor mithalten können.

Besser könnte das Google Pixel 9 in Sachen Akku abschneiden, zumindest nach bisherigem Kenntnisstand. Das Samsung 24 Ultra kommt mit einem Lithium-Ionen-Akku mit 4.000 mAh ins Haus. Es wird gemunkelt, dass Google sein Pixel 9 mit einem Li-Po-Akku und 5.000 mAh ausstatten wird. In Sachen Schnellladung liefert das Samsung-Flaggschiff 25 Watt, für das Pixel 9 wird von bis zu 45 Watt gesprochen.

Im direkten Vergleichen werden sich hierbei ebenbürtige Smartphones gegenüberstehen, die hochklassige Leistungen mitbringen. Die Kaufentscheidung fällt letztlich meist aufgrund der Markenaffinität. Ein Samsung-Liebhaber wechselt schließlich auch nicht zu Apple und umgekehrt.

Noch ist etwas Geduld erforderlich …

Bis Herbst 2024 müssen sich Fans der Google Pixel Serie noch gedulden, erst dann kommt die neue Serie auf den Markt. Ob es tatsächlich vier Geräte sein werden, wird wohl schon bei der Ankündigung verraten. Eine Fold-Variante dürfte den Liebhabern innovativer Technologien entgegenkommen, sie fehlt im Hause Google bislang vollständig.