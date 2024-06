Android TV & Chromecast: So könnt ihr viele Inhalte streamen, die in eurer Region nicht verfügbar sind

Mit Android TV auf Smart TVs oder einem Dongle wie dem Google Chromecast lassen sich sehr viele Medieninhalte von den unterschiedlichsten Streamingplattformen nutzen. Doch gerade bei den großen Plattformen kann es regionale Einschränkungen geben, die sich nicht so einfach umgehen lassen. Mit einer praktischen VPN-Lösung und SmartDNS könnt ihr oftmals auch auf diese Inhalte zugreifen.



Auf vielen Streamingplattformen gibt es regionale Einschränkungen für Inhalte, sodass diese trotz technischer Verfügbarkeit nicht in allen Ländern abgerufen werden können. Gerade mit US-Inhalten kann es in Deutschland manchmal schwer werden, etwa weil diese noch nicht synchronisiert sind, aufgrund schlechter Aussichten nicht für diesen Markt produziert wurden oder sich die Plattformen den Start einfach für einen späteren Zeitpunkt aufsparen möchten. Was auch immer der Grund ist, auf normalen Wege hat man keine Chance, diese Inhalte dennoch zu streamen.

SmartDNS nutzen

Und hier kommt eine Technologie namens SmartDNS ins Spiel, die ihr mit NordVPN nutzen könnt. Dabei handelt es sich um einen Vorteil des NordVPN-Abos, der innerhalb von Android TV zum Tragen kommt. Die Technologie erlaubt es euch, auf Inhalte von Streamingplattformen zuzugreifen, die in eurer Region normalerweise nicht verfügbar sind. Unterstützt werden unter anderem Amazon Prime, Disney Plus, HBO, die Netflix Originals oder auch Paramount+ und einige weitere Plattformen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

NordVPN auf Android TV installieren: Ladet die NordVPN-App aus dem Google Play Store auf euer Android TV-Gerät herunter. Hier könnt ihr das Abo von NordVPN sichern SmartDNS einrichten: Loggt euch in euer NordVPN-Konto ein, geht zu den Kontoeinstellungen und aktiviert SmartDNS. Loslegen: Nach der Einrichtung, die etwa zehn Minuten dauert, könnt ihr auf eurem Android TV-Gerät sofort auf gesperrte Inhalte zugreifen.

Im unten eingebundenen Video könnt ihr eine detaillierte Anleitung anhand eines LG Smart TV sehen.









NordVPN für Android TV einrichten

Um SmartDNS nutzen zu können, benötigt ihr NordVPN auf eurem Android TV-Gerät. Ob es sich dabei um einen Smart TV mit integriertem Android TV-Betriebssystem handelt oder um den Chromecast mit Google TV auf Basis von Android TV, spielt keine Rolle. Denn ihr könnt die App einfach installieren, das Abo einrichten und schon könnt ihr sicher am Smart TV unterwegs sein und eben auch SmartDNS nutzen.

Vorteile von NordVPN auf Android TV

Fazit

Mit NordVPN und SmartDNS könnt ihr auf eine Vielzahl von Inhalten zugreifen, die in eurer Region gesperrt sind. Dies macht euer Streaming-Erlebnis auf Android TV und Chromecast noch vielseitiger und spannender. Probiert es aus und genießt die Freiheit des globalen Streamings!