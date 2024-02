Android TV: Startseite erhält neue Schnellzugriffsleiste – soll mehr mediale Inhalte vorschlagen (Screenshot)

Google spendiert Smart TV-Nutzern in diesen Tagen einige visuelle Updates, die auch die Plattform Android TV umfassen werden. Jetzt hat man eine neue Leiste für die Startseite angekündigt, die den Nutzern den schnellen und kategorisierten Zugriff auf mediale Inhalte geben soll. Dadurch lassen sich noch mehr Inhalte auf der Startseite unterbringen, ohne dass die Nutzer lange zu den Kategorien scrollen müssen.



Die Startseite bzw. der Homescreen von Android TV / Google TV ist nach einem recht simplen Prinzip aufgebaut, das auf eine Reihe von Karussells setzt, um die wichtigsten Inhalte in kategorisierter Form schnell auswählbar zu machen. Jetzt will man das noch weiter beschleunigen und führt eine Art Filter-Navigationsleiste ein, mit der unterschiedliche Inhalte ausgewählt werden können. Auf dem folgenden Screenshot ist das zu sehen.

In der Leiste finden sich die Inhalte Play Next, Free Live TV, Top Selling Movies, Popular Movies sowie Trending on Google. In der Beschreibung nennt man den Vorteil, dass die Nutzer nicht von App zu App springen müssen, um diese Inhalte finden zu können. Weil man direkt von der Startseite aus in diese Apps verlinkt, dürfte das wohl auch der Hauptgrund der neuen Funktion sein, denn Google hat diese Verlinkungen in vielen Fällen monetarisiert.

Die neue Oberfläche wird zuerst für US-Nutzer ausgerollt, dürfte aufgrund der recht gut automatisierbaren Kategorien aber sicherlich schon bald auch im Rest der Welt auftauchen.

[9to5Google]