Fitbit: Das nächste Produkt wird eingestellt – Google wird die Web-App in wenigen Wochen einstellen

Google treibt das langsame Ausdünnen von Fitbit weiter voran und hat jetzt ein weiteres Produkt verkündet, das schon in wenigen Wochen eingestellt werden wird. Dabei handelt es sich um die Fitbit-App für den Browser, mit der die Nutzer ihre aufgezeichneten Daten auch am Desktop abrufen können. In Kürze wird diese zugunsten der neugestalteten Android-App eingestellt.



Bis heute hat Google nicht verraten, wie man mit den eigenen Fitness-Plattform weiter verfahren wird. Denn mit Google Fit, Fitbit sowie der in ähnlichem Bereich angesiedelten Health Connect-Plattform hat man gleich drei Produkte im Portfolio. Vermutlich wird es schon bald zu einer Fitness-Zusammenlegung kommen. In den letzten Monaten wurden bereits einige Fitbit-Produkte eingestellt und in Kürze folgt das nächste.

Jetzt hat man angekündigt, dass die auf Fitbit.com verfügbare Web-App zum Abruf der aufgezeichneten Daten schon ab dem 8. Juli vollständig eingestellt wird. Die App wird nicht mehr verfügbar sein und die Nutzer sollen stattdessen zur neugestalteten mobilen App wechseln. Einen Ersatz wird es wohl nicht geben, so wie man das schon vor Jahren mit Google Fit getan hat.

Begründet wird dieser Schritt damit, dass die mobile App noch stärker mit KI-Modellen aufgewertet werden soll. Natürlich wäre das auch in der Web-App möglich und schlussendlich wollen die Nutzer nur ihre wichtigsten Werte vom Schrittzähler über den Kalorienverbrauch bis hin zu den Aktivitäten abrufen, aber das wird dann eben nicht mehr möglich sein.

