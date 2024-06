Pixel-Update: Google rollt das Juni-Update aus – bringt Feature Drop, Android 14 QPR3, Fixes und mehr (Video)

Der gestrige Abend war für Pixel-Nutzer wieder sehr ergiebig, denn es gab endlich das große Pixel Update, das wie erwartet aus mehreren Teilen besteht und sowohl Probleme behebt als auch Sicherheitslücken stopft und viele neue Funktionen im Gepäck hat. Hier findet ihr einen schnellen Überblick über das Update-Paket für Juni, das seit gestern Abend ausgerollt wird und zeitnah bei vielen Nutzern ankommen sollte.



Android-Sicherheitsupdate

Das Android-Sicherheitsupdate für Juni bringt auch in diesem Monat wieder viele Bugfixes sowohl für Android als auch in einer separaten Variante für die Pixel-Smartphones. Mehr als vier Dutzend Sicherheitslücken werden gestopft, die man in diesem Monat gefunden hat.

Pixel-Update

Das separate Pixel-Update bringt einen ganzen Schwung an Verbesserungen mit. Diese gibt es in Bereichen wie Batterie und Aufladen, Bluetooth, Kamera, Display, Framework, Telefonie sowie Benutzeroberfläche im schnellen Überblick.

Android 14 QPR3

Nach einer überraschend langen Beta-Phase wurde gestern Abend das neue Betriebssystem Android 14 QPR3 für alle Nutzer veröffentlicht, die sich im Beta-Kanal befanden oder an keiner Beta teilnehmen. Wer bereits auf einer Android 15 Beta unterwegs ist, wird das Update nicht erhalten.

Pixel Feature Drop

Das lang erwartete Pixel Feature Drop ist da und bringt einen ganzen Schwung an Neuerungen auf die Smartwatches. Dieses bringt die Übertragungsmöglichkeit auf große Displays, Gemini Nano auf die Pixel 8-Smartphones, das Aufspüren der Smartphones ohne Akku, Verbesserungen für die Pixel Kamera, eine Telefonbuch-Rückwärtssuche und mehr. Alle Details findet ihr im verlinkten Artikel sowie eine Vorschau im obigen Video.

Pixel Feature Drop für Pixel Watch

Auch Nutzer der Pixel Watch erhalten in diesem Monat wieder ein Pixel Feature Drop. Dieses bringt die Möglichkeit mit, PayPal als Zahlungsmittel in Google Wallet auf der Smartwatch einzurichten sowie Smart Home-Kontrollen aus Google Home direkt auf dem Uhren-Display zu nutzen.

